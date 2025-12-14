Saúl Álvarez ‘pide esquina’: ¿Por qué el ‘Canelo’ no peleará en mayo de 2026?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no realizará su ’tradicional’ pelea de mayo en 2026, esto debido a que el boxeador mexicano fue operado del codo izquierdo después de su pelea ante Terence ‘Bud’ Crawford.

Eddy Reynoso, entrenador de ‘Canelo’, dio los pormenores de los planes para del pugilista, quien perdió su título como campeón indiscutido de los supermedianos en septiembre.

“Saúl anda descansando, tuvimos una operación del codo izquierdo, salió bien, ya empezó a entrenar, ha estado trabajando físicamente”, expresó el entrenador para Box Azteca.

Por el momento, ‘Canelo’ está en giras de promoción más allá del boxeo y no está ‘tranquilo’ y descartado para pelear en la primera mitad de 2026. “En mayo vamos a descansar”, sentenció.

¿Cuándo será la próxima pelea del ‘Canelo’ y cuál sería su rival?

De momento, ‘Canelo’ no tiene ninguna pelea pactada. Sin embargo, Reynoso espera que el mexicano esté de regreso al ring para su tradicional pelea de septiembre, que siempre es cercana al día del grito de independencia.

En cuanto al rival, ‘Canelo’ tiene muy claro cuál sería su próximo objetivo: la revancha contra Terence Crawfrod: “Es lo que quiere él, tener la revancha, vamos a ver si puede ser en septiembre y es el objetivo, tener la revancha para sacarnos la espinita”.

En caso de tener la revancha, ‘Canelo’ podría recuperar sus títulos menos uno, pues el CMB despojó a Crawford de su cinturón de campeón mundial por falta de pago.

Terence Crawford le ganó a 'Canelo' en septiembre (AP Foto/David Becker)

¿Por qué le quitaron el título que Crawford le ganó a Canelo Álvarez?

A inicios de diciembre, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) retiró a Terence Crawford uno de los cinturones que había obtenido tras imponerse a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en septiembre.

El CMB argumentó que el despojo obedeció al incumplimiento en el pago de la cuota de sanción correspondiente a sus dos combates más recientes, incluido el duelo ante el mexicano. Según la organización, Crawford habría percibido cerca de 50 millones de dólares por esa pelea, lo que activó la aplicación de una tarifa que —asegura el Consejo— fue reducida de manera excepcional de 3.0% a 0.6% de sus ingresos.

El organismo explicó que dichos recursos están destinados al Fondo de Boxeadores José Sulaimán, un mecanismo de apoyo para pugilistas y familias en situación de vulnerabilidad. En su comunicado, el CMB sostuvo que intentó resolver el asunto por la vía administrativa y mantuvo contacto con el entorno del campeón, sin lograr un acuerdo que permitiera regularizar el adeudo.

La respuesta de Crawford fue frontal. A través de redes sociales, el boxeador rechazó pagar la cuota y cuestionó la autoridad moral del CMB frente a otros organismos como la OMB, FIB y AMB, con los que —afirmó— sí llegó a entendimientos económicos. El estadounidense, uno de los pocos campeones unificados en tres divisiones distintas, acusó al Consejo de exigir condiciones diferenciadas y de colocarse por encima del resto de las entidades reguladoras.

Tras el despojo, el cinturón quedó oficialmente vacante y el CMB ordenó el combate entre Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli para definir a su nuevo campeón supermediano.