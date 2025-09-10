¿Saúl ‘Canelo’ Álvarez quiere comprar al Atlas, equipo de la Liga MX? ‘Soy un hombre de negocios’

Saúl 'Canelo' Álvarez fue cuestionado acerca de la compra de Atlas, equipo de la Liga MX. (Foto: Mexsport)

La pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford está a la vuelta de la esquina, pero el boxeador mexicano dedicó un momento para evaluar si tiene interés o no en comprar al Club Atlas, que está a la venta desde el pasado julio.

El pugilista originario de Guadalajara aseguró que es “un hombre de negocios” y no descarta incursionar en el futbol con la adquisición de un equipo de la Liga MX.

Aunque Grupo Orlegi anunció la venta de Atlas desde hace dos meses, ‘Canelo’ Álvarez reveló que se enteró del anuncio exactamente durante el entrenamiento para su siguiente combate.

Sin embargo, aunque lo meditó, aseguró que no era momento para concentrarse en otros temas más que en su pelea contra Crawford.

“No es momento para pensar en esas cosas, pero ya regresando de la pelea (lo pienso), es para algo bien, digo ‘¿por qué no? Soy un hombre de negocios”, declaró en un encuentro para la prensa compartido por ESPN.

Atlas Grupo Orlegi puso en venta a Atlas desde julio de 2025. (Foto: Mexsport) (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Anteriormente, el boxeador mexicano explicó que no muestra mucho interés en el futbol, pero le va al Atlas.

“Vamos a ganar (...) Soy atlista, nunca le he ido a un equipo, fíjate, pero ahora soy Atlas al cien por ciento. Le voy a los dos (de Guadalajara) pero soy de Atlas, la verdad“, declaró ante su llegada al Estadio Hidalgo en la final del Clausura 2022 entre los ‘Rojinegros’ y el Pachuca.

¿Por qué el Atlas está en venta?

El Atlas FC, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mexicano, está oficialmente en el mercado tras la decisión de Grupo Orlegi de ponerlo a la venta. Esta determinación responde a la necesidad de erradicar la multipropiedad en la Liga MX, un tema que ha generado polémica y debate en los últimos años.

Desde su llegada en 2019, Grupo Orlegi transformó al Atlas con una gestión que lo llevó a romper una sequía histórica de 70 años sin títulos, alcanzando el bicampeonato en 2021 y 2022. Sin embargo, el mandato de la Liga MX de que cada institución cuente con un único propietario obligó a los actuales dueños a tomar esta decisión estratégica.

La venta del Atlas no solo marcará un cambio en la administración del club, sino que también tendrá implicaciones directas para el futuro del balompié mexicano, donde la transparencia y la competitividad buscan consolidarse como pilares fundamentales.

¿Dónde ver la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Crawford?

La pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Crawford por el campeonato unificado de peso supermediano está programada para el sábado 13 de septiembre de 2025 desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

El combate se transmite exclusivamente por la plataforma de streaming Netflix. Acerca del horario, no se precisó una hora exacta para que los dos pugilistas suban al ring porque se puede modificar debido a las peleas anteriores dentro de la cartelera.

Pero Netflix informó que ‘Canelo’ Álvarez se enfrenta a Terence Crawford aproximadamente a las 9:00 p.m. del tiempo del centro de México.