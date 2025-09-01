‘No me presto para eso’: La razón por la que ‘Dinamita’ Márquez rechazó pelea contra ‘Canelo’ Álvarez

Le propusieron a Juan Manuel Márquez subir de peso para pelear contra 'Canelo'; sin embargo, 'Diamita' se negó (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Mexsport, IA Gemini).

En la cuenta regresiva para la pelea Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford, el ‘Dinamita’ Juan Manuel Márquez revela la razón por la que rechazó en su momento un enfrentamiento contra el entonces joven boxeador tapatío.

En una conversación con ProBox TV, el exrival de Manny ‘Pac-Man’ Pacquiao cuenta su versión de los hechos: dice que no tuvo miedo sino que ‘Canelo’ Álvarez en ese momento no era un rival para él.

Canelo Álvarez tenía el apoyo del presidente del CMB: ‘Dinamita’ Márquez

Según explica Márquez, el expresidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) José Sulaimán quería apoyar la carrera del ‘Canelo’, cuestión que no fue del agrada de ‘Dinamita’ por la poco meritoria carrera que tenía el rival contra el que disputó Saúl Álvarez su primer título mundial.

“Yo defiendo lo que es el boxeo. (...) En ese tiempo, Don José Sulaiman, ahora en paz descanse, pues quería apoyar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y creo que le estaba dando una oportunidad a un peleador que no se la merecía”, expresa.

En marzo de 2011, ‘Canelo’ peleó por el título superwélter del CMB contra Matthew Hatton, lo cual Márquez dice que no debió ser de esa manera por las condiciones del rival. En otras palabras, considera que su rival debía ser uno con mejores resultados.

“¿Cómo vas a poner al número uno con un peleador que no está ni clasificado y que no es de la división? Entonces, en ese sentido, yo defiendo lo que es el boxeo. Yo no hablo por si tiene mucho dinero, que si tiene mucha fama, yo siempre te voy a hablar defendiendo este gran deporte", expresa.

¿Por qué Juan Manuel Márquez se negó a pelear contra ‘Canelo’?

Tras ser cuestionado sobre la posibilidad de haber peleado contra el entonces “chamaquito de 20 años”, Juan Manuel Márquez revela que su razón para no aceptar su pelea era la diferencia de divisiones.

“Él era peso superwélter y yo estaba peleando en peso ligero y él dijo, ‘Sube sube a wélter y yo bajo a a wélter’ y le digo: no, yo no puedo subir a wélter, yo no quiero cometer el error que cometí con Floyd MyWeather”, recuerda y comenta sobre su pelea perdida en 2009 ante el estadounidense.

Según cuenta Márquez, en ese momento de su carrera tenía como meta a los mejores del momento, como su rival Marco Antonio Barrera o Manny Pacquiao.

“No tuvimos miedo, simplemente estamos diciendo que en el boxeo existen divisiones y si mi cuerpo no me pedía subir de peso como para qué lo iba a hacer. Yo subía conforme a los a los a los retos que tenía”, sentencia. “En ese tiempo, Manny Pacquiao era el mejor libra por libra y ése era mi reto: pelear siempre con el mejor”, presume.

Además, Barrera supone que, en caso de haberle ganado al ‘Canelo’ en su momento, se hubiera minimizado una posible victoria suya por la inexperiencia del tapatío.

“Creo que cuando (a) uno lo quieren poner para servir de escalón a un peleador, yo no me presto para eso tampoco. Es por eso que yo decidí siempre retirarme en el momento preciso e indicado, así que por eso la pelea no se (dio)”, concluye.