¿Quiénes han muerto después de que anota Aaron Ramsey? La ‘maldición’ del mediocampista de Pumas

El galés Aaron Ramsey marcó su primer gol con la camiseta de Pumas y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar (Foto: Jose Luis Melgarejo/Mexsport).

El futbolista galés Aaron Ramsey marcó su primer gol en la victoria de Pumas ante Atlas por la jornada 7 de la Liga MX, tema que revivió la famosa ‘maldición’ que se le achaca a este talentoso mediocampista.

El galés no sólo defendió la playera de su selección, sino también la de equipos top del mundo, como la del Arsenal de Inglaterra o Juventus de Italia, lo cual lo tuvo en el foco del futbol internacional.

Ante esto, se popularizó en redes sociales la “maldición de Ramsey”, la cual ha generado memes y debates entre aficionados, en uno de los fenómenos más insólitos alrededor de las redes sociales y el futbol moderno.

¿Qué es la ‘maldición de Aaron Ramsey’?

Esta ‘maldición’ se trata de una creencia popular que, afirma, cada vez que Ramsey marca un gol, una celebridad fallece poco después. La teoría comenzó a circular en 2009, cuando tras un gol suyo con la selección de Gales murió el periodista español Andrés Montes.

Desde entonces, varias muertes mediáticas coincidieron con anotaciones del jugador unas horas después (o incluso días), que alimentaron la ‘leyenda urbana’ en redes sociales. Al no tener una posición muy adelantada en la cancha, los goles del galés son esporádicos, lo que aumenta la expectativa cada vez que marca.

Aaron Ramsey llegó como uno de los fichajes bomba de Pumas, junto con Keylor Navas y Pedro Vite (Foto: Mexsport),

De acuerdo con datos de Transfermarkt, Aaron Ramsey ha marcado 80 goles en su carrera profesional en 547 partidos jugados. Tras su estreno goleador en Pumas, las redes sociales se volcaron a memes a la espera de ver si la ‘maldición’ se cumple de nuevo.

¿Qué famosos han estado ‘vinculados’ con la ‘maldición’ y los goles de Ramsey?

Aunque han sido varios los casos que se han vinculado a la ‘maldición de Aaron Ramsey’, estos son algunos de los famosos más populares y sonados:

16 de octubre de 2009 : Gol con Gales; muere Andrés Montes el mismo día.

: Gol con Gales; muere Andrés Montes el mismo día. 1 de mayo de 2011 : Gol al Manchester United; muere Osama Bin Laden (2 de mayo).

: Gol al Manchester United; muere Osama Bin Laden (2 de mayo). 2 de octubre de 2011 : Gol al Tottenham; muere Steve Jobs (5 de octubre).

: Gol al Tottenham; muere Steve Jobs (5 de octubre). 19 de octubre de 2011 : Gol al Marsella; muere Muamar Gadafi (20 de octubre).

: Gol al Marsella; muere Muamar Gadafi (20 de octubre). 11 de febrero de 2012 : Gol al Sunderland; muere Whitney Houston el mismo día.

: Gol al Sunderland; muere Whitney Houston el mismo día. 5 de agosto de 2012 : Gol en pretemporada; muere Chavela Vargas el mismo día.

: Gol en pretemporada; muere Chavela Vargas el mismo día. 30 de noviembre de 2013 : Gol con Arsenal; muere Paul Walker el mismo día.

: Gol con Arsenal; muere Paul Walker el mismo día. 10 de agosto de 2014 : Gol al Manchester City; muere Robin Williams (11 de agosto).

: Gol al Manchester City; muere Robin Williams (11 de agosto). 9 de enero de 2016 : Gol al Sunderland; muere David Bowie (10 de enero).

: Gol al Sunderland; muere David Bowie (10 de enero). 13 de enero de 2016 : Gol al Liverpool; muere Alan Rickman (14 de enero).

: Gol al Liverpool; muere Alan Rickman (14 de enero). 6 de marzo de 2016 : Gol con Arsenal; muere Nancy Reagan el mismo día.

: Gol con Arsenal; muere Nancy Reagan el mismo día. 12 de noviembre de 2018: Gol en la Europa League; muere Stan Lee el mismo día.

Aunque los tiempos de fallecimiento son distintos, en algunos casos el mismo día y en otros días después, la repetición de coincidencias no hizo más que crecer la fama de la supuesta maldición y que hasta el día de hoy genera expectativas.

Aaron Ramsey fue un recurrente con la selección de Gales (Mexsport/ Marcio Machado). (Marcio Machado/Marcio Machado)

El galés nunca ha tomado en serio la historia. En entrevistas ha dicho que se trata de “tonterías” y ha preferido expresar que la coincidencia es imprecisa en muchas ocasiones.

“Son solamente tonterías, ¿no? Al comienzo la cosa es que, ya sabes, empezó con que era al siguiente día, luego una semana y luego solo estaban tratando de meter cualquier cosa. Pero no es algo que me moleste, yo quiero meter más goles", dijo a TUDN tras su llegada a México para jugar con los Pumas.