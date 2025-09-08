‘Canelo’ vs. Crawford: Fecha, horario, boletos, canal y todo lo que debes saber sobre la pelea

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el estadounidense Terence Crawford chocan en un combate en Las Vegas. (Foto: EFE/ Octavio Guzmán).

El boxeo se paraliza este fin de semana: el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrenta al estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, una pelea que promete entrar en la historia del deporte.

Este muy esperado combate, entre dos de los considerados mejores ‘libra por libra’ en la actualidad, pone en juego todos los títulos de supermediano del mexicano y abre la puerta a que Crawford busque un logro inédito: ser campeón indiscutido en tres divisiones diferentes.

La pelea no sólo es esperada por el público en México y Estados Unidos, sino en todo el mundo por el muy grande cartel con el que llegan ambos. Por esto, te contamos a continuación lo que debes saber al respecto.

¿Cuándo y dónde ver la pelea Canelo vs Crawford?

El próximo sábado, 13 de septiembre de 2025, Netflix transmite de manera exclusiva la pelea desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Los aficionados necesitan una suscripción activa para acceder al evento, ya que no estará disponible en televisión abierta ni en otras plataformas de pago por evento. Ellos serán los encargados de la transmisión:

Claudia Trejos – Conductora

– Conductora Raúl Márquez – Analista

– Analista Ernesto Amador – Analista

– Analista Carlos Aguilar – Comentarista

– Comentarista Abner Mares – Analista

– Analista Lindsay Casinelli – Reportera

Además, la cartelera preliminar se podrá ver mediante tudum.com, y los canales de YouTube de TKO y la WWE (sí, la empresa de lucha libre).

Horarios confirmados

Cartelera preliminar: 5:30 pm (CDMX)

5:30 pm (CDMX) Cartelera principal: 7:00 pm (CDMX)

7:00 pm (CDMX) Pelea estelar Canelo vs Crawford: alrededor de las 9:00 pm (CDMX)

Cartelera principal – Netflix

Saúl ‘Canelo’ Álvarez (63-2-2, 39 KOs, México) vs Terence Crawford (41-0, 31 KOs, EU) – Pelea estelar por el campeonato unificado de peso supermediano.

– Pelea estelar por el campeonato unificado de peso supermediano. Callum Walsh (14-0, 11 KOs, Irlanda) vs Fernando Vargas Jr. (17-0, 15 KOs, EU) – Choque coestelar entre invictos.

– Choque coestelar entre invictos. Christian Mbilli (29-0, 24 KOs, Canadá/Francia) vs Lester Martínez (19-0, 16 KOs, Guatemala) – Duelo de peso supermediano con cinturón interino en juego.

– Duelo de peso supermediano con cinturón interino en juego. Mohammed Alakel (4-0, 0 KOs, Arabia Saudita) vs John Ornelas (5-2-1, 2 KOs, EU) – Pelea de peso ligero.

Preliminares – Tudum.com, TKO YouTube y WWE YouTube

Serhii Bohacuk (26-2, 24 KOs, Ucrania/EU) vs Brandon Adams (25-4, 16 KOs, EU) – Peso medio.

– Peso medio. Ivan Dychko (15-0, 14 KOs, Kazajistán/EU) vs Jermaine Franklin (23-2, 15 KOs, EU) – Peso completo.

– Peso completo. Reito Tsutsumi (26-2, 5 KOs, Japón) vs Javier Martinez (10-1-1, 3 KOs, EU) – Peso superpluma.

– Peso superpluma. Sultan Almohammed (0-0, Arabia Saudita) vs Martin Caraballo (0-0-1, EU) – Peso superligero.

– Peso superligero. Steven Nelson (20-1, 16 KOs, EU) vs Raiko Santana (12-4, 6 KOs, Cuba) – Peso semicompleto.

– Peso semicompleto. Marco Verde (2-0, 2 KOs, México) vs Marcos Osorio Betancourt (11-2-1, 8 KOs, Puerto Rico) – Peso supermediano.

¿Cuáles son los títulos en disputa en Canelo vs. Crawford?

Canelo expone todos sus cinturones de peso supermediano: WBC, WBA, IBF, WBO y The Ring. Crawford, quien sube dos divisiones para medirse al mexicano, busca una hazaña histórica: convertirse en el primer boxeador masculino de la era de los cuatro cinturones en lograr campeonatos indiscutidos en tres categorías diferentes.

¿Cómo llegan Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Canelo llega con un récord de 63 victorias (39 nocauts), 2 derrotas y 2 empates, consolidado como la máxima figura del boxeo mexicano.

Crawford mantiene un invicto de 41 triunfos, lo que añade tensión a la pelea: alguien podría ver comprometido su legado.

¿Cuánto cuestan los boletos para Canelo vs. Carwford?

Actualmente, los boletos que quedan para la pelea de Canelo vs. Crawford en Ticketmaster parten de un precio cercano de $400 dólares USD (unos $7,500 pesos mexicanos MXN) hasta los $23,000 (casi $430,000 MXN).