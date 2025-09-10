‘Un error, espero que no vuelva a pasar’: ¿Por qué ‘Canelo’ vs. Crawford no va por TV abierta?

Aunque lo intentó, la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez ante Crawford no va por TV abierta en México (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock / Netflix).

’Canelo’ Álvarez y Terence Crawford se enfrentan el sábado en Las Vegas en una pelea que puede redefinir el boxeo mundial, pues el mexicano expone sus títulos del peso supermedio; sin embargo, esta pelea no se podrá ver por TV abierta en México, como ya era una costumbre.

El combate contra el campeón invicto estadounidense llega a los aficionados en exclusiva mediante el servicio de streaming Netflix, y Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya explicó qué fue lo que ocurrió en esta ocasión.

Canelo explica por qué su pelea contra Crawford no va por TV abierta

En un encuentro con medios, ‘Canelo’ Álvarez fue abordado por la prensa deportiva, la cual lo cuestiona sobre la ausencia de su pelea en la TV abierta de México, como ya es una costumbre.

Su anterior pelea, ‘Canelo’ vs. Scull, fue exclusiva mediante DAZN mediante pago por evento (PPV) en Estados Unidos; su combate ante Jaime Munguía también fue PPV pero mediante Prime Video. En México, sin embargo, hubo opciones de TV abierta.

Esto no le es ajeno a Saúl Álvarez, quien explica que, por contrato, suele tener los derechos televisivos para México “para que la gente pueda disfrutarla gratis”; sin embargo, esta vez no es así.

“Fue un mala comunicación entre ellos que al final de cuentas me llevaron entre las patas, pero esperemos que no vuelva a pasar”, expresa ‘Canelo’.

El boxeador tapatío insiste: “traté hasta lo más que te puedas imaginar, en mi contrato está redactado donde tengo los derechos de México para que se pasen gratis las peleas”.

“Por alguna razón, una mala comunicación, le vendieron a Netflix global exclusivamente (los derechos) para ellos. Entonces, fue un error que espero que no vuelvan a cometer”, sentencia.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la pelea Canelo vs. Crawford?

El combate Canelo vs. Crawford se celebra el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, sede con capacidad para 65 mil espectadores. La fecha coincide con las celebraciones de la Independencia de México, tradición que Canelo mantiene desde hace más de una década al encabezar funciones en este mes.

La pelea se transmite en exclusiva por Netflix, sin televisión abierta ni pago por evento. Basta con contar con una suscripción activa a la plataforma.

Horarios de la pelea

La cartelera principal inicia a las 7:00 pm (hora de la Ciudad de México). Las caminatas al ring de Canelo y Crawford están previstas para iniciar aproximadamente a las 9:00 pm (CDMX).

La cartelera de Canelo vs. Crawford

Además del duelo estelar, la función incluye una serie de combates de gran nivel como parte de la cartelera estelar:

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford (título unificado peso supermedio)

(título unificado peso supermedio) Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (peso superwélter)

(peso superwélter) Christian Mbilli vs. Lester Martínez (título interino peso supermedio CMB)

(título interino peso supermedio CMB) Mohammed Alakel vs. John Ornelas (peso ligero)

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el estadounidense Terence Crawford chocan dos de los mejores 'libra por libra' de la actualidad. (Foto: EFE/ Octavio Guzmán).

¿Cómo llegan ‘Canelo’ y Crawford a la pelea?

Canelo, originario de Guadalajara, presume un récord de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates, con 39 nocauts. La pasada pelea, Saúl Álvarez le ganó por decisión unánime a William Scull desde la lejana ANB Arena en Riyadh, Arabia Saudita.

Crawford, nacido en Omaha, llega invicto con 41 triunfos y 31 nocauts, además de haber sido campeón indiscutido en dos divisiones. En su última pelea, venció al uzbeco Israil Madrimov en el BMO Stadium de Los Angeles por decisión unánime.