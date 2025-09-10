Juego 1 de Diablos Rojos vs. Charros de Jalisco HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la Serie del Rey 2025?

¡Que se oiga el infierno en el Estadio Harp Helú! Charros de Jalisco y Diablos Rojos del México se enfrentan en el juego 1 por la Serie del Rey 2025.
Los Charros de Jalisco rompen una sequía de 54 años sin jugar una final y llegan por tercera vez al duelo definitivo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), mientras que los Diablos buscan el bicampeonato y su corona número 18.
Fecha, hora, y sede del juego 1 de entre Charros y Diablos Rojos
El primer capítulo de la Serie del Rey 2025 se disputa el miércoles 10 de septiembre a las 7:00 PM (hora del centro de México) en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, casa de los escarlatas.
¿Dónde ver EN VIVO el Juego 1 Charros vs Diablos Rojos?
El duelo está programado para iniciar a las 7:00 PM, pero la transmisión en vivo arranca desde las 6:30 PM, con la previa, entrevistas y el ambiente del estadio.
Los aficionados tienen múltiples opciones para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo. La Serie del Rey 2025 en vivo se podrá ver por:
- LMB.TV
- ESPN
- Fox Sports
- Claro Sports
- TVC Deportes
- Hi! Sports
Charros vs. Diablos: ¿Cómo llegan al Juego 1 de la Serie del Rey?
Los Charros de Jalisco llegan motivados tras eliminar a los Sultanes de Monterrey 4-1 en la Serie de Campeonato del Norte. En su camino destacaron los batazos de Joshua Fuentes y Mateo Gil, además de los brazos de Sasagi Sánchez y Trevor Clifton.
En tanto, los Diablos Rojos del México ratificaron su condición de favoritos al superar 4-2 a los Piratas de Campeche. En el sexto juego, un jonrón del estadounidense Rio Ruiz y el bateo oportuno de José Marmolejos marcaron la diferencia en la victoria 12-6 que los llevó a la final.
- Charros de Jalisco: Vencieron a Sultanes de Monterrey en cinco juegos (4-1). Regresan a una final después de 54 años y buscan su tercer título en la historia (ganaron a los Algodoneros en la Serie del Rey 1950 y a los Saraperos en la de 1971).
- Diablos Rojos del México: Superaron a los Piratas de Campeche con poder ofensivo (4-2). Juegan su final número 25, con balance de 14-10, y van por el bicampeonato.
¿Qué pitchers abrirán el Juego 1 entre Charros y Diablos Rojos?
El duelo en la loma será clave.
- Luis Payán abrirá por los Charros de Jalisco, respaldado por una campaña de consistencia.
- Ricardo Pinto subirá al montículo por los Diablos Rojos del México, con experiencia en ligas mayores y un repertorio sólido.
Calendario completo de la Serie del Rey 2025
- Juego 1: Miércoles 10 de septiembre – Charros de Jalisco vs Diablos Rojos | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 h
- Juego 2: Jueves 11 de septiembre – Charros de Jalisco vs Diablos Rojos | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 h
- Juego 3: Sábado 13 de septiembre – Diablos Rojos vs Charros de Jalisco | Estadio Panamericano | 18:00 h
- Juego 4: Domingo 14 de septiembre – Diablos Rojos vs Charros de Jalisco | Estadio Panamericano | 17:00 h
- Juego 5: Lunes 15 de septiembre – Diablos Rojos vs Charros de Jalisco | Estadio Panamericano | 19:30 h*
- Juego 6: Miércoles 17 de septiembre – Charros de Jalisco vs Diablos Rojos | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 h*
- Juego 7: Jueves 18 de septiembre – Charros de Jalisco vs Diablos Rojos | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 h*
*En caso de ser necesario.