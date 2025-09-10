Juego 1 de Diablos Rojos vs. Charros de Jalisco HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la Serie del Rey 2025?

La Serie del Rey 2025 enfrenta a Diablos Rojos y Charros. (Fotoarte: El Financiero, imágenes de Diablos Rojos, Charros de Jalisco y Shutterstock).

¡Que se oiga el infierno en el Estadio Harp Helú! Charros de Jalisco y Diablos Rojos del México se enfrentan en el juego 1 por la Serie del Rey 2025.

Los Charros de Jalisco rompen una sequía de 54 años sin jugar una final y llegan por tercera vez al duelo definitivo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), mientras que los Diablos buscan el bicampeonato y su corona número 18.

Fecha, hora, y sede del juego 1 de entre Charros y Diablos Rojos

El primer capítulo de la Serie del Rey 2025 se disputa el miércoles 10 de septiembre a las 7:00 PM (hora del centro de México) en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, casa de los escarlatas.

Diablos Rojos del México clasificó a la Serie del Rey tras derrotar a los Piratas de Campeche. (Foto: Cuartoscuro.com). (Michael Balam Chan)

¿Dónde ver EN VIVO el Juego 1 Charros vs Diablos Rojos?

El duelo está programado para iniciar a las 7:00 PM, pero la transmisión en vivo arranca desde las 6:30 PM, con la previa, entrevistas y el ambiente del estadio.

Los aficionados tienen múltiples opciones para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo. La Serie del Rey 2025 en vivo se podrá ver por:

LMB.TV

ESPN

Fox Sports

Claro Sports

TVC Deportes

Hi! Sports

Charros vs. Diablos: ¿Cómo llegan al Juego 1 de la Serie del Rey?

Los Charros de Jalisco llegan motivados tras eliminar a los Sultanes de Monterrey 4-1 en la Serie de Campeonato del Norte. En su camino destacaron los batazos de Joshua Fuentes y Mateo Gil, además de los brazos de Sasagi Sánchez y Trevor Clifton.

En tanto, los Diablos Rojos del México ratificaron su condición de favoritos al superar 4-2 a los Piratas de Campeche. En el sexto juego, un jonrón del estadounidense Rio Ruiz y el bateo oportuno de José Marmolejos marcaron la diferencia en la victoria 12-6 que los llevó a la final.

Charros de Jalisco : Vencieron a Sultanes de Monterrey en cinco juegos (4-1). Regresan a una final después de 54 años y buscan su tercer título en la historia (ganaron a los Algodoneros en la Serie del Rey 1950 y a los Saraperos en la de 1971).

: Vencieron a en cinco juegos (4-1). Regresan a una final después de y buscan su tercer título en la historia (ganaron a los Algodoneros en la Serie del Rey 1950 y a los Saraperos en la de 1971). Diablos Rojos del México: Superaron a los Piratas de Campeche con poder ofensivo (4-2). Juegan su final número 25, con balance de 14-10, y van por el bicampeonato.

¿Qué pitchers abrirán el Juego 1 entre Charros y Diablos Rojos?

El duelo en la loma será clave.

Luis Payán abrirá por los Charros de Jalisco , respaldado por una campaña de consistencia.

abrirá por los , respaldado por una campaña de consistencia. Ricardo Pinto subirá al montículo por los Diablos Rojos del México, con experiencia en ligas mayores y un repertorio sólido.

Calendario completo de la Serie del Rey 2025

Juego 1 : Miércoles 10 de septiembre – Charros de Jalisco vs Diablos Rojos | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 h

: Miércoles 10 de septiembre – Charros de Jalisco vs Diablos Rojos | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 h Juego 2 : Jueves 11 de septiembre – Charros de Jalisco vs Diablos Rojos | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 h

: Jueves 11 de septiembre – Charros de Jalisco vs Diablos Rojos | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 h Juego 3 : Sábado 13 de septiembre – Diablos Rojos vs Charros de Jalisco | Estadio Panamericano | 18:00 h

: Sábado 13 de septiembre – Diablos Rojos vs Charros de Jalisco | Estadio Panamericano | 18:00 h Juego 4 : Domingo 14 de septiembre – Diablos Rojos vs Charros de Jalisco | Estadio Panamericano | 17:00 h

: Domingo 14 de septiembre – Diablos Rojos vs Charros de Jalisco | Estadio Panamericano | 17:00 h Juego 5 : Lunes 15 de septiembre – Diablos Rojos vs Charros de Jalisco | Estadio Panamericano | 19:30 h*

: Lunes 15 de septiembre – Diablos Rojos vs Charros de Jalisco | Estadio Panamericano | 19:30 h* Juego 6 : Miércoles 17 de septiembre – Charros de Jalisco vs Diablos Rojos | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 h*

: Miércoles 17 de septiembre – Charros de Jalisco vs Diablos Rojos | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 h* Juego 7: Jueves 18 de septiembre – Charros de Jalisco vs Diablos Rojos | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 h*

*En caso de ser necesario.