Juego 2 de Diablos Rojos vs. Charros HOY: ¿Dónde ver EN VIVO la Serie del Rey 2025?

¡Ruido escarlata Estadio Harp Helú! Tras la victoria escarlata en el Juego 1 (8-4), los Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco mantienen encendida la Serie del Rey 2025 en Ciudad de México.

Los Diablos Rojos del México buscan el bicampeonato y su título número 18 en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), mientras que los tapatíos rompen una espera de 54 años para volver a una final.

Los aficionados locales esperan que la Pandilla Escarlata amplíe su ventaja antes de viajar a Guadalajara, Jalisco.

El campeón mexicano Diablos Rojos desplegó este miércoles un ataque de 13 imparables con los que allanó la victoria por 8-4 sobre Charros de Jalisco y tomó ventaja en la final de la Liga Mexicana de Béisbol. Fotografía de archivo. EFE/Carlos Ramírez

Juego 2: ¿Cuándo y a qué hora ver Diablos Rojos vs. Charros?

El Juego 2 de la Serie del Rey 2025 se disputa el jueves 11 de septiembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Alfredo Harp Helú, Ciudad de México.

Justin Courtney abre por los Diablos Rojos del México y Zac Grotz por los Charros.

Opciones de transmisión del Juego 2: Diablos Rojos vs. Charros EN VIVO

Si no puedes estar en el estadio, puedes ver el partido en:

LMB.TV

ESPN

Fox Sports

Hi! Sports

AYM Sports

Resumen del Juego 1: Diablos Rojos se imponen con poder ofensivo

El miércoles 10 de septiembre, los Diablos Rojos del México derrotaron 8-4 a los Charros de Jalisco en el inicio de la final. La ofensiva escarlata explotó temprano con tres carreras en la primera entrada y cuatro en la segunda, respaldadas por un cuadrangular de José Marmolejos y un doblete del panameño Allen Córdoba.

Los Charros reaccionaron en el cuarto inning con jonrón de Willie Calhoun y sumaron tres más en el quinto con un doble de Mallex Smith, pero no fue suficiente. Los relevistas de los Diablos contuvieron cualquier intento de remontada, y en la séptima entrada, un batazo del venezolano Carlos Pérez selló la octava carrera.

José Marmolejos brilló con la madera (3 hits, 1 HR, 2 anotadas), mientras que Nick Vespi se apuntó la victoria en labor de relevo. El derrotado fue Luis Payán, castigado con 7 carreras en menos de dos entradas.

Calendario completo de la Serie del Rey 2025

Juego 1 : Miércoles 10 de septiembre | Charros 4-8 Diablos | Estadio Alfredo Harp Helú, 19:00 h

: Miércoles 10 de septiembre | | Estadio Alfredo Harp Helú, 19:00 h Juego 2 : Jueves 11 de septiembre | Estadio Alfredo Harp Helú, 19:00 h

: Jueves 11 de septiembre | Estadio Alfredo Harp Helú, 19:00 h Juego 3 : Sábado 13 de septiembre | Estadio Panamericano, 18:00 h

: Sábado 13 de septiembre | Estadio Panamericano, 18:00 h Juego 4 : Domingo 14 de septiembre | Estadio Panamericano, 17:00 h

: Domingo 14 de septiembre | Estadio Panamericano, 17:00 h Juego 5 *: Lunes 15 de septiembre | Estadio Panamericano, 19:30 h

*: Lunes 15 de septiembre | Estadio Panamericano, 19:30 h Juego 6 *: Miércoles 17 de septiembre | Estadio Alfredo Harp Helú, 19:00 h

*: Miércoles 17 de septiembre | Estadio Alfredo Harp Helú, 19:00 h Juego 7*: Jueves 18 de septiembre | Estadio Alfredo Harp Helú, 19:00 h

*Si es necesario.

Con información de EFE.