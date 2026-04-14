Grande Americano vs. el Original en pelea por la máscara: Fecha, sede, precio de los boletos y más

Se confirmó el reto máscara vs. máscara entre el Grande Americano y el Original. (Foto: Captura/FB: @luchalibreaaa)

Pocas veces la lucha libre pone en juego algo tan profundo como el honor de un nombre y esta vez, el ring será testigo de un choque cargado de orgullo y cuentas pendientes: el impostor conocido como Grande Americano frente al hombre que asegura ser el verdadero portador del legado, el original Grande Americano, luchador de la WWE.

La batalla no es solo física, es simbólica, ambos han defendido su versión de la historia. De un lado, un gladiador que ha sabido aprovechar la polémica para posicionarse; del otro, quien busca recuperar su identidad y limpiar su nombre sobre la lona y busca hacerlo durante un evento conjunto entre la WWE y la AAA.

Pero el reto ahora no solo es por una simple victoria, en cambo es máscara contra máscara. No hay margen de error, no hay segundas oportunidades. El perdedor no solo caerá en el cuadrilátero, también será despojado de su misterio frente al público, uno de los castigos más duros dentro de la lucha libre.

La lucha de El Grande Americano y el Original está programada para el evento 'Noche de los grandes'. (Foto: Captura)

¿Cuándo y dónde es la pelea máscara vs. máscara de El Grande Americano y el Original?

El combate se encuentra dentro de la cartelera de la Noche de los Grandes, lucha de la WWE en alianza con la AAA en México.

La fecha confirmada es el sábado 30 de mayo con el horario por confirmar.

El recinto que verá a uno de los dos grandes americanos despojarse de su máscara es la Arena Monterrey, en Nuevo León, misma sede donde se llevó a cabo el evento Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris.

¿Cuánto cuestan los boletos para la pelea de máscara vs. máscara de El Grande Americano y el Original?

Los boletos para la pelea de El Original y el Grande Americano se venden a través de la plataforma SuperBoletos.

Para comprarlos en su página web requieres de una cuenta en el sitio y de una tarjeta registrada. Los precios sin cargos por servicio son los siguientes:

Balcón: $565 MXN

Luneta: $691 MXN

Preferente: $942 MXN

Butaca, Banco Azteca, Plus Ultra y Megacable: $1,255 MXN

Superpalco, Estudio Coca Cola, Doritos, McCormick, Barrera y Osel: $2,259 MXN

Personas con discapacidad: $2,259 MXN

Retráctil Oro: $3,138 MXN

Retráctil Platino: $3,765 MXN

Cancha: $4,990 MXN

Retráctil Platino 1: $4,990 MXN

Platino: $5,600 MXN

Primera fila: $6,210 - $7,430 MXN

Acceso 360 (primera fila): $12,310 MXN

¿Cómo surgió el conflicto de El Grande Americano y el Original?

El conflicto entre el Grande Americano y el llamado Grande Americano Original ha escalado rápidamente hasta convertirse en una de las rivalidades más llamativas del momento en la lucha libre.

Todo comenzó con la aparición de un segundo luchador que reclama ser el verdadero portador del personaje, lo que desató una disputa directa por la identidad, el legado y la autenticidad del nombre. Desde entonces, ambos han protagonizado confrontaciones dentro y fuera del ring.

Mientras uno se ha consolidado bajo el personaje ante el público, el otro insiste en que se trata de una apropiación indebida, llevando el conflicto a un terreno personal que va más allá del espectáculo.

La tensión ha crecido al punto de exigir una resolución definitiva, con la posibilidad de que todo se defina bajo una estipulación extrema que ponga fin a la controversia.

Recientemente, en un evento de Lucha Libre AAA en la Ciudad de México, apareció Ojitos de Huevo quien llamó “chaparro americano” al Original y este lo azotó para después hacerle una llave.

Su salvador fue el nuevo Grande Americano, quien llegó a golpear a su rival. Cuando todo se calmó, se hicieron el reto de máscara vs. máscara.