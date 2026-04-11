Alberto ’N’, ‘El Patrón’, es puesto en libertad condicional tras pagar 1 millón: ¿Qué medidas debe cumplir?

Alberto 'N', 'El Patrón', salió de la prisión tras cubrir el pago de reparación del daño. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Un juez de control determinó que Alberto ‘N’, ‘El Patrón’, obtuviera su libertad condicional luego de realizar un pago de reparación del daño de un millón de pesos tras obtener el perdón de su pareja.

Durante la segunda audiencia de ‘El Patrón’, celebrada este sábado 11 de abril, se anuló la medida cautelar de la prisión preventiva impuesta el pasado jueves, de acuerdo con información de Quadratín San Luis Potosí.

Alberto ‘N’, luchador de la WWE, ahora debe cumplir con ciertas medidas determinadas por las autoridades judiciales, luego de que el exparticipante de Ring Royale aceptara su responsabilidad en el delito y mostrara arrepentimiento por los hechos.

El luchador Alberto 'El Patrón' fue detenido por presuntamente agredir a su pareja. (Foto: Cuartoscuro.com).

¿Qué medidas cautelares debe cumplir Alberto ‘El Patrón’?

La primera medida cautelar impuesta contra el luchador mexicano de la WWE fue el pago de reparación del daño por un millón de pesos.

De acuerdo con Quadratín SLP, no se hicieron públicos todos los puntos del acuerdo legal al que llegó ‘El Patrón’, pero se enlistaron algunos de ellos:

Prohibición total de acercarse a su pareja

Asistir a terapias de rehabilitación

Evaluación periódica con el objetivo de garantizar la no repetición de conductas violentas.

¿Por qué detuvieron a Alberto ‘El Patrón’?

Alberto ‘El Patrón’ fue detenido el pasado 6 de abril luego de que su pareja hiciera una llamada a las autoridades para solicitar ayuda porque el luchador profesional presuntamente la agredió física y verbalmente tras una discusión.

Los elementos de seguridad arribaron y notaron “señales visibles” en diferentes partes del cuerpo y por ello aprehendieron al hijo de Dos Caras, inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes para la atención de la víctima y traslado del presunto agresor.

La Fiscalía General de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales.

Posteriormente, el luchador Alberto ‘El Patrón’ fue trasladado al Centro de Prevención y Reinserción Social Número Uno, conocido comúnmente como el Penal de la Pila.

De acuerdo con el programa De Primera Mano, en esta cárcel estuvo separado de la población general para llevar su proceso penal. En la primera audiencia se le concedió prisión preventiva, pero tras cumplir el plazo de la duplicidad del término este 11 de abril, se le permitió abandonar el penal.

Si se demostraba su culpabilidad, podría enfrentar una pena de entre uno y siete años de prisión por el delito de violencia familiar, del cual fue imputado por la Fiscalía del Estado.

Alberto 'N' pagó 1mdp para la reparación del daño tras agredir a su pareja. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Alberto ‘El Patrón’ se queda sin trabajo tras ser detenido

The Crash, empresa promotora de lucha libre en México, informó que suspendió los combates donde pelearía ‘El Patrón’, luego de que fuera detenido.

“Por medio del comunicado se informa que The Crash es un sitio con valores que fomenta el deporte y el espectáculo de una manera familiar y reprueba todo acto de violencia, por tal motivo cancelamos de nuestra programación las funciones del ‘Patrón’ tras los hechos ocurridos recientemente”.

El exintegrante de La Granja VIP tenía una función programada el 17 de abril de 2026 con The Crash en el homenaje a la carrera del Dr. Wagner.