‘Buscamos a los mejores’: ‘Canelo’ Álvarez quiere disputar campeonato en su próxima pelea

‘Canelo’ Álvarez regresa al ring en septiembre pero no quiere que sea contra cualquier rival. Tras perder ante Terence Crawford, el boxeador tapatío y su equipo trabajan en buscar a un digno rival para la trayectoria de Saúl.

Durante un evento de golf realizado en la Ciudad de México, el ‘Canelo’ atendió a la prensa deportiva, en donde expresó que, ‘de ser por él’, ya estaría de regreso en el ring con su tradicional pelea de mayo, la cual no se realizó este 2026 por una lesión que requirió cirugía.

“Se siente raro. Por mí, ya quisiera estar a días de pelear pero tenía que atenderme mi cuerpo también, mis lesiones que uno las va dejando pasar, dice ‘ah, después’ y se van acumulando ahí (...) y vale la pena”, expresó el excampeón mexicano.

Luego de la pelea de Canelo vs. Crawford, Saúl Álvarez se sometió a una cirugía de codo. De acuerdo con información revelada por DAZN, la intensión inicial de ‘Canelo’ era estar de regreso en febrero precisamente en Arabia, pero la intervención pospuso los planes del boxeador.

'Canelo' Álvarez regresará en septiembre (Foto: EFE).

‘Canelo’ Álvarez aún no tiene rival para su pelea de septiembre

En enero, Saúl Álvarez reveló junto con Turki Alalshikh, propietario de la revista Ring Magazine, que su regreso no sería hasta el 12 de septiembre en Raíd (Arabia Saudita).

En una función llamada México contra el mundo, que continuará con la ‘tradición’ de Álvarez de pelear en el mes patrio el fin de semana cerano al Día de la Inedepedencia de México, ‘Canelo’ regresará junto con otros talentos nacionales en suelos árabes.

Anteriormente, ‘Canelo’ y su equipo habían insistido en que su intensión y principal objetivo era la revancha ante Crawford; sin embargo, el boxeador estadounidense se retiró del deporte y dejó vacantes las fajas que le arrebató al mexicano.

Ante esto, queda otro panorama: “Es lo que estamos viendo, estamos analizando. Richard (Schaefer) estuvo con Turki (Alalshikh) la semana pasada en Londres, hay una baraja de rivales y vamos a ver cuál es el mejor”, agregó Saúl.

En cuanto al perfil de su rival, ‘Canelo’ asegura que la intensión es “elegir a los mejores y más que nada, que sea campeón”, demostrando su clara intención de disputar inmediatamente algún título.

Una de las posibilidades es que ‘Canelo’ vaya tras la reconquista de sus títulos en el peso supermediano, los cuales fueron ‘repartidos’ luego del retiro de Crawford.

El camerunés Christian Mbilli fue elevado a campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) se decidirá en el combate Hamzah Sheeraz vs. Diego Pacheco; la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) elevó al mexicano Armando ‘Toro’ Reséndiz; y el campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) es Osleys Iglesias, quien recientemente venció a Pavel Silyagin.

Algunos rumores apuntan a que Mbilli es el rival más posible para que Saúl trate de volver a unificar los cinturones de campeón en el peso supermediano. Sin embargo, habrá que esperar la confirmación del rival para el ‘Canelo’ para septiembre.