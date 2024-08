Ya se olvidó de ‘Canelo’: Jeque Turki Alalshkih se alía con Óscar de la Hoya para invertir en boxeo mexicano

La traición llegó lento para ‘Canelo’ Álvarez, ya que Óscar de la Hoya, exrepresentante del pugilista mexicano, comenzará a invertir en el boxeo nacional junto al jeque saudí Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General del Entretenimiento de Arabia Saudita.

En una entrevista con el medio británico The Stomping Ground, Turki Alalshikh reveló que está planeando una cartelera en colaboración con la empresa de Óscar de la Hoya, Golden Boys Promotions. También mencionó que su intención es organizar eventos fuera de Arabia Saudita, como México y Estados Unidos en la mira para 2025.

“Tenemos una gran relación con la empresa Golden Boy y hay muchas sorpresas por venir en el futuro con una gran cartelera. Queremos una relación a largo plazo con ellos, no solo para una sola cartelera”, señaló Alalshikh en la entrevista con The Stomping Ground.

Por el momento, las empresas están enfocadas en organizar encuentros destacados como el de William Zepeda contra Shakur Stevenson, la unificación de semipesados entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, y la revancha por los cinturones pesados entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk.

Canelo Álvarez y Oscar de la Hoya. (Mexsport)

¿Qué pasó con el jeque Turki Alalshikh y ‘Canelo’ Álvarez?

El jeque saudí Turki Alalshikh comentó que buscó a ‘Canelo’ Álvarez durante cuatro meses para enfrentarse a Terrence Crawford. Sin embargo, el mexicano también se negó debido a los problemas con Óscar de la Hoya y la promotora Golden Boy. Además, el pugilista expresó que no le agradó que Alalshikh no respondiera de forma directa.

El jeque árabe y ‘Canelo’ Álvarez han tenido varios enfrentamientos, ya que el pugilista mexicano destacó que puede generar lo que desee sin aceptar la pelea propuesta por el jeque. Turki Alalshikh quiere que ‘Canelo’ se enfrente a Crawford y a David Benavídez en el futuro.

“Yo puedo generar lo que yo quiera, no necesito ir y chuparle todo lo que se pueda. Mis respetos para el señor, pero no me gusta la manera como habla y se expresa para hacer peleas así”, señaló ‘Canelo’ en una conferencia de prensa de su próximo combate contra Edgar Berlanga.

Canelo Álvarez y el jeque árabe Turki Alalshikh (Mexsport | Wikipedia)

Tras estas declaraciones, el empresario árabe compartió una respuesta en redes sociales, donde señaló que al mexicano solo le importan las peleas fáciles.

“En cuanto a mi forma de hacer negocios, sé por qué no le gusta: porque solo apunto a peleas grandes con precios justos. Así que, por supuesto, a cualquiera que le gusten las peleas fáciles no le gustará eso”, escribió en su perfil de X.