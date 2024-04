‘Canelo’ vs. De la Hoya: ¿Cómo empezó la ‘pelea’ entre los boxeadores fuera del ring?

‘Canelo’ Álvarez está en preparación para su primera pelea del año, que será como de costumbre en plena celebración mexicana en los Estados Unidos, el 4 de mayo, y el rival es Jaime Munguía. Pero eso es solo en el ring, fuera de su área de combate está en disputa con Óscar de la Hoya.

En 2015, De la Hoya se retiró del boxeo tras 17 años activo y con una marca de de 39-6 y 30 nocauts. Eso no quiere decir que abandonó el deporte porque es fundador y director de Golden Boy Promotions, una empresa de promoción de eventos de combate.

Precisamente la pelea entre Álvarez y Munguía es promovida en conjunto por Canelo Promotions, TGB Promotions, Zanfer Boxing Promotion y la compañía de Óscar. Incluso estuvo en la conferencia de prensa del anuncio, pero llamó la atención que el ‘Canelo’ evitó todo contacto con él pese a que estuvieron muy cerca y ni siquiera lo mencionó en sus palabras de agradecimiento a los organizadores.

'Canelo' Álvarez firmó en 2010 con Golden Boy Promotions, por lo que De la Hoya lo acompañó en sus éxitos. (Foto: Mexsport). (OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT)

¿Qué dijo De la Hoya sobre el ‘Canelo’?

Un día después del evento, Óscar de la Hoya escribió en X: “La conferencia de prensa de ayer fue tan aburrida como las peleas del ‘Canelo’...”. La respuesta del actual campeón del peso supermedio fue contundente.

“Creo que es lo más estúpido que he visto en mi vida y eso es lo que es Óscar. Óscar se basa en nada más hablar estupideces”, dijo en entrevista para LA Times. Su reacción fue una crítica a cómo el exboxeador se involucró en esta polémica en plena promoción del combate con Jaime Munguía, representado por Golden Boy Promotions: “Eso es lo único que él hace, es lo único que sabe hacer”, agregó.

¿Qué pasó entre ‘Canelo’ Álvarez y Óscar de la Hoya?

Las diferencias entre ambos no son de ahora y tampoco tienen que ver con que el rival de su próxima pelea esté representado por la empresa de De la Hoya. La controversia incluso llegó al plano legal hace más de tres años.

En septiembre del 2020, Saúl ‘Canelo’ Álvarez presentó una demanda contra Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya y DAZN, servicio de streaming con el que dos años antes firmó el contrato más lucrativo en la historia con 365 millones de dólares por diez peleas.

El mexicano reclamó incumplimiento de contrato en un Tribunal Federal de Los Ángeles, California y argumentó pérdidas de 280 millones de dólares por las peleas que no concretó.

Los problemas en su relación laboral fueron evidentes meses antes, cuando no consiguieron llegar a un acuerdo a tiempo para que el ‘Canelo’ peleará contra Sergey Kovalev en septiembre del 2019, como acostumbra el mexicano. El combate sucedió hasta noviembre.

Además, ese año Álvarez tenía que pelear contra Sergiy Derevyanchenko para la defensa del Campeonato Mundial Medio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que, en ese momento, ya era obligatoria. Entonces el FIB declaró vacante el título porque no cumplieron con los tiempos establecidos para conseguir un acuerdo entre ambos peleadores.

'Canelo' y De la Hoya trabajaron juntos durante una década en Golden Boy Promotions, pero la relación laboral terminó mal. (Foto: Mexsport). (MEXSPORT)

Para noviembre del 2020, ‘Canelo’ anunció que quedaba como agente libre luego de un vínculo laboral de diez años, que inició cuando él todavía era una promesa del boxeo y pintaban la alianza como ganadora por el buen manejo del marketing por parte de Óscar.

“Una cosa que yo le escuché decir (a Óscar de la Hoya) y nunca se me olvidó es que a la gente tenías que darle poquito para que quieran más. Cuando me dijo eso, lo tomé, pero a la vez me hizo darme cuenta de cómo era él”, declaró en una entrevista para The Breakfast Club en la que dejó ver que poco a poco perdió la confianza.

La controversia concluyó fuera de los tribunales, pero la relación no volvió a ser como antes. En varias entrevistas, ‘Canelo’ reconoció que se decepcionó de Óscar de la Hoya por no ser congruente con sus palabras y dejó claro que no trabajarían juntos de nuevo.