Boletos para Canelo vs. Munguía: ¿Cuándo salen a la venta y cuánto cuestan?

Y a pesar de las múltiples peticiones de la prensa y el mundo del boxeo por ver un combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Benavidez, el mexicano se enfrentará a un pugilista compatriota, a pesar de las declaraciones en las que dijo que no lo haría.

El combate entre ‘Canelo’ Álvarez ya tiene casi todo listo, por ahora se sabe que su rival será el mexicano Jaime Munguía para su pelea en Las Vegas el próximo 4 de mayo.

‘Canelo’ llega de enfrentarse a Jermell Charlo, aunque originalmente se esperaba que fuera el otro hermano Charlo, al final fue Jermall, a quien derrotó en duelo de indiscutidos por decisión unánime. El tapatío defendió su título en las 168 libras y con ello, retuvo los cinturones del CMB, OMB, AMBA y FIB.

La pelea entre mexicanos se celebraría en mayo con Las Vegas como escenario. (Foto: mexsportt /ig:jaimemunguiaoficial) (Mexsport | IG @JaimeMunguiaOficial)

¿Cuándo es la pelea de ‘Canelo’ vs. Munguia?

El enfrentamiento será la primera pelea del mexicano en el año con un aforo de 20 mil espectadores.

Día: Sábado 4 de mayo del 2024

Hora: 21:00 tiempo del Centro de México

Sede: T-Mobile Arena de Las Vegas

Rival: Jaime Munguía

¡Grito de México en Las Vegas! Jaime Munguia liquidó a Brandon Cook y piensa en 'Canelo' o Golovkin ¡Grito de México en Las Vegas! Jaime Munguia liquidó a Brandon Cook y piensa en 'Canelo' o Golovkin

¿Cuándo comienza la venta de boletos de Canelo vs. Munguia?

Los boletos para el enfrentamiento entre Canelo vs. Munguía estarán a la venta en preventa el próximo jueves 14 de marzo y la venta general será el viernes 15.

Ni la arena, ni el servicio de boletos ha dado más información sobre el precio exacto de los boletos, pero, según la información del periodista de ESPN, los precios irán desde lo 305 hasta los 5 mil dólares.

Los precios en pesos equivalen a 5 mil y hasta 80 mil pesos mexicanos.

¿Qué ha dicho ‘Canelo’ Álvarez sobre su próximo combate?

Desde que se anunció el combate, Saúl ‘Canelo’ Álvarez habló de su próximo rival, por lo que lleva 43 combates invictos.

Después de las críticas, Canelo destacó que en caso de enfrentarse a Benavidez y ganarle, seguirán criticándolo.

“Al final del día, les gané a prácticamente todos. Si le gano a Benavidez, dirán: ‘Oh, ¿por qué no te enfrentas a este otro tipo?’ Mira mi historia, he hecho de todo en el boxeo. Lo he hecho todo”.