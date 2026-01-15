Tras perder sus cinturones y una cirugía: ‘Canelo’ Álvarez anuncia su regreso al ring

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresará al cuadrilátero el próximo 12 de septiembre en Riad, la capital de Arabia Saudí, contra un rival aún no determinado.

Turki Alalshikh, propietario de la revista Ring Magazine, anunció este jueves en redes sociales el regreso del boxeador mexicano en una función que se llamará México contra el mundo, y que se celebrará horas antes del aniversario de la Independencia de México.

Álvarez perdió sus títulos de la división supermediana el pasado 25 de septiembre al ser superado por el estadounidense Terrence Crawford, después de lo cual el peleador se sometió a una cirugía de codo.

Ante Crawford, el mexicano mostró poca velocidad y fue superado, lo cual, además de costarle los cinturones mundiales, plantó la duda sobre cuánto tiempo le queda en el pugilismo.

‘Canelo’ y su equipo habían manifestado que querían la revancha ante ‘Bud’; sin embargo, Terence Crawford se retiró del boxeo profesional, con su pelea ante el mexicano como la última en su historial de récord perfecto.

Con 63 victorias, 39 por nocaut; 3 empates y 2 derrotas, Álvarez es el mejor boxeador mexicano en los últimos 25 años. Sin embargo, ha sido cuestionado por evadir rivales, como el estadounidense David Benavidez, quien ha retado una y otra vez al tapatío pero no ha aceptado el ‘Canelo’.

Benavidez tiene el cinturón semipesado del Consejo Mundial de Boxeo y no parece probable que sea el oponente de ‘Canelo’, que intentará recuperar las fajas perdidas ante Crawford, que quedaron vacantes.

Después de perder el 7 de mayo de 2022 con el ruso Dmitry Bivol, el mexicano ganó seis peleas consecutivas, pero en ninguna pudo imponerse antes del límite (nocaut), lo cual hizo por última vez en el 2021 ante el estadounidense Caleb Plant.

Crawford considera que ‘Canelo’ lo subestimó

Recientemente, Terence Crawford afirmó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez lo subestimó y que esa lectura equivocada fue determinante en el desarrollo del combate que marcó su retiro invicto.

El boxeador estadounidense explicó que su expectativa previa era enfrentar una pelea mucho más exigente, pero dentro del ring la percepción cambió con rapidez. “Pensé que iba a ser más difícil, pero cuando empecé a medirlo entendí que ya lo tenía”, dijo ‘Bud’ Crawford en una charla con el streamer Adin Ross.

El boxeador estadounidense aseguró que, desde los primeros asaltos, no percibió ajustes significativos en la estrategia de ‘Canelo’. A su juicio, el mexicano mantuvo el mismo planteamiento sin variantes claras, lo que facilitó su lectura del combate. “En el primer y segundo round no estaba cambiando absolutamente nada”, afirmó durante la transmisión.

Crawford también explicó que la única opción real para Álvarez era incrementar la presión, aunque eso implicaba asumir riesgos. “Si intentaba presionarme más, iba a quedar expuesto a los contragolpes”, señaló al analizar los escenarios que vio en el ring.

‘Bud’ recordó que gran parte del debate público se centró en el tamaño y la resistencia de ‘Canelo’, así como en la posibilidad de que él fuera superado por nocaut. “Hablaban de que me iba a noquear, pero no de si yo podía hacerle daño”, dijo.

De acuerdo con Crawford, el desarrollo del combate modificó esa narrativa. “Como se vio en la pelea, respetó mucho mi poder”, concluyó.