Perfume ‘modo bestia’: ¿Cuánto cuesta Bharara King, loción árabe que usa ‘Canelo’ Álvarez?

El perfume que usa el ‘Canelo’ Álvarez se vende en presentaciones desde 10 mililitros y hasta 1 litro. (Foto: Unsplash/Cuartoscuro)

¿Alguna vez te has preguntado a qué huele Saúl ‘Canelo’ Álvarez? Antes de salir de casa, el pugilista suele utilizar uno de los perfumes árabes más populares del momento: Bharara King, una loción de alta duración.

El boxeador mexicano reveló cuál es su perfume luego de que una persona lo interceptó en la calle para preguntarle sobre la fragancia que usa, debido a que el aroma era intenso. “King Bharara, algo así”, fue su respuesta.

La Eau de Parfum —que se traduce como agua de perfume— que mencionó Saúl Álvarez forma parte del catálogo de Bharara Beauty y, aunque su incorporación es reciente, se volvió la favorita de muchos por sus notas cítricas y afrutadas.

Pero no solo eso, también por la intensidad del aroma que se obtiene una vez que se utiliza, ya que el perfume del boxeador ‘Canelo’ Álvarez tiene una alta concentración de esencia aromática. Pero, ¿cuánto cuesta?

¿Qué perfume usa Saúl ‘Canelo’ Álvarez? Así es Bharara King

Fragrantica, portal especializado en perfumes, explica que el lanzamiento de Bharara King ocurrió en 2021, sumándose a la línea de Bharara Beauty, empresa fundada originalmente por Rohit y Richa Bharara, dos migrantes de la India, y que actualmente pertenece a Edge USA.

Esta Eau de Parfum entra en la categoría de los llamados coloquialmente perfumes ‘modo bestia’ por su calidad, duración e intensidad en el aroma, explica la revista Elevatad Classics sobre este adjetivo.

Y hay una explicación detrás. En su sitio web, Bharara Beauty señala que King es un perfume con una concentración de aceites esenciales del 30%, una cantidad mayor al promedio cuando se habla de aguas de perfume.

'Canelo' Álvarez usa el perfume Bharara King. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

L’Occitane, empresa francesa de cosmética natural de lujo, explica que para que una loción sea considerada Eau de Parfum debe tener al menos un 15% de aceites esenciales. Bharara King duplica la cantidad requerida.

Lo anterior se traduce en un aroma más intenso y mayor duración en la piel. Además, no es necesario aplicar grandes cantidades para lograr un buen efecto: basta con poco para oler bien.

Bharara King también afirma tener seis semanas de crianza que se dividen en dos procesos: tres en maceración, tiempo en el cual se deja reposar el alcohol con los aceites esenciales, y tres más en maduración.

¿Cuál es el olor de Bharara King?

El sitio web de la marca explica que Bharara King cuenta con notas cítricas que se combinan con un toque dulce y afrutado, las cuales encuentran un balance al final con el aroma a vainilla cremosa.

Como sucede con otras lociones, tal como el perfume de Kenia Os, el aroma que desprende al usarse se puede dividir en tres fases diferentes que componen una experiencia envolvente:

Notas de salida: naranja, bergamota y limón.

naranja, bergamota y limón. Notas de corazón: tutti frutti.

tutti frutti. Notas de fondo: almizcle blanco, ámbar y vainilla.

De acuerdo con las opiniones registradas por Fragrantica, se trata de un perfume versátil que se adapta a cualquier época del año y, aunque está destinado para hombres, muchos afirman que es una loción unisex.

¿Cuál es el precio de Bharara King, perfume de Saúl Álvarez?

Bharara King tiene diferentes presentaciones, de acuerdo con el sitio web de la marca, las cuales van desde un frasco pequeño para viajes hasta botellas de un litro de la fragancia.

Los costos van de los 34.99 dólares (608 pesos) a los 499 dólares (8 mil 672 pesos), dependiendo de la presentación que se elija. Todos los precios y tamaños de las botellas de Bharara King son los siguientes:

10 ml (mini / viaje): 34.99 dólares (608 pesos)

34.99 dólares (608 pesos) 100 ml (tamaño estándar más común): 169.99 dólares (2,954.44 pesos)

169.99 dólares (2,954.44 pesos) 150 ml (grande): 184.99 dólares (3,215.14 pesos)

184.99 dólares (3,215.14 pesos) 200 ml (extra grande): 250.99 dólares (4,362.23 pesos)

250.99 dólares (4,362.23 pesos) 1 litro: 499 dólares (8,672 pesos)

Aunque el perfume se puede comprar directamente en su sitio web, en México también se encuentra en otras plataformas de compra en línea.