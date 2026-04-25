Bharara King: Esta es la historia del perfume árabe ‘modo bestia’ que usa Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Bharara King es uno de los perfumes que usa Saúl 'El Canelo' Álvarez.

Estamos en la era del ‘boom’ de los perfumes árabes. Esas fragancias aparecen en redes sociales, estanterías de tiendas departamentales y hasta son usadas por celebridades. Uno de los aromas responsables de ‘exportar’ la esencia de Medio Oriente al resto del mundo es Bharara King, que se vende hasta por litro y es usada por Saúl ‘El Canelo’ Álvarez.

Saúl Álvarez reveló que tiene ese perfume árabe en su clóset mientras caminaba por la calle. Una persona preguntó al boxeador mexicano qué perfume usaba y ‘Canelo’ Álvarez respondió que era uno árabe: “King Bharara, something like that”, contestó.

“La calidad ante todo, precios honestos, y respeto hacia quien lo lleve”. Así es como Bharara define a su fragancia más popular, que es conocida por su ‘modo bestia’ de larga duración.

En México, tiendas departamentales y outlets como Promoda ya tienen en sus estantes el Bharara King.

Bharara Beauty, una de las marcas detrás del ‘boom’ de perfumes árabes

Fundada en 2011, Bharara Beauty es una de las marcas más populares de perfumes árabes, cuya producción está basada en los Emiratos Árabes Unidos y en Italia, pese a tener su base es Estados Unidos.

La empresa fue fundada por Rohit y Richa Bharara, dos migrantes de la India, que tienen más de 25 años en la industria de la perfumería; sin embargo, actualmente, Bharara Beauty pertenece a Edge USA.

De acuerdo con el perfil de LinkedIn de Edge USA, Bharara nació como “una pequeña tienda en Nueva York”, con la creencia de que “la calidad y la honestidad siempre triunfan a largo plazo”.

Bharara King: ¿Por qué es uno de los perfumes árabes más populares?

Lanzado en 2021, Bharara King forma parte de una colección homónima y se caracteriza por ser una fragancia versátil, que se puede utilizar en cualquier época del año, según las opiniones de miles de personas en portales como Fragrantica.

La fragancia tiene una calificación de 4.34 sobre 5, lo que la coloca como una de las mejores calificadas en Fragantica.

¿A qué huele el Bharara King?

Bharara King es un perfume frutal, que evoluciona en tres etapas, según la empresa:

Sus notas de salida, es decir, el primer ‘golpe al olfato’ se caracteriza por un aroma predominante de naranja, bergamota y limón.

Las notas de corazón (segunda etapa) huelen a tutti frutti.

Notas de fondo (aromas que se quedan tras el secado) de almizcle blanco, ámbar y vainilla.

Sitios especializados sugieren que el Bharara King es un ‘dupe’ de ‘Erba Pura’, una de las fragancias más famosas de Xerjoff, cuyo precio va de 3 mil hasta 13 mil pesos, según el tamaño y la tienda que lo distribuya. Un ‘dupe’ es un producto con calidad, aroma, textura o aspecto muy similar a uno de lujo, pero a un precio significativamente menor. No son falsificaciones ni réplicas ilegales.

Bharara King, en su edición ‘eau de parfum’, tiene una concentración de aceites aromáticos del 30 por ciento, más que el promedio de los ‘eau de parfum’ de marcas europeas, según Bellaroma.

Esto explica por qué el aroma de Bharara King dura más tiempo que otros perfumes y se le considera un ‘modo bestia’.

Ante el éxito de esta fragancia, la empresa sacó una variante llamada King Gold Edition, con un aroma más dulce, que integra coco y vainilla más intensa, según su página web.

¿Cuánto cuesta el Bharara ‘King’?

Bharara King tiene cuatro presentaciones:

100 ml., con un precio de 35 dólares,

150 ml. y un costo de 185 dólares,

200 ml., con un precio de 250 dólares, y

1 litro, cuyo costo es de hasta 500 dólares.

¿Para qué ocasiones es ideal el Bharara King?

Según las valoraciones en Fragrantica, Bharara King es un ‘todoterreno’, que se puede usar en ambientes cálidos y fríos, con un adn cítrico que combina especialmente bien con la noche.

¿Cómo son los perfumes de Bharara?

La marca de perfumes árabes se caracteriza por hacer ‘dupes’ de fragancias reconocidas de firmas famosas como Creed, Xerjoff y Le Labo, consideradas como de nicho, según medios especializados.

Sus ‘dupes’ más famosos son:

Bharara Rose, inspirado en Delina, de Perfums de Marley ,

, Bharara Onyx, inspirado en Bond No. 9, de Lafayette Street ,

, Bharara Viking Kashmir, inspirado en Santal 33 de Le Labo.

Para distinguirse de su competencia, Bharara otorga una ‘identidad’ a sus colecciones y ese detalle se refleja en sus envases. Entre sus colecciones más famosas están: