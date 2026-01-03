(MAPAS) Hay descuentos todo el año: ¿Dónde están los outlets cerca de CDMX para aprovechar las rebajas?

Los outlets ofrecen precios bajos permanentemente ya que venden mercancía fuera de temporada y las marcas recuperan parte de su inversión sin afectar sus tiendas principales.

Que la famosa cuesta de enero te haga los mandados. Luego de la compra de regalos de Navidad, el aguinaldo se hizo chiquito y es hora de buscar descuentos. Afortunadamente, los outlets cerca de CDMX están abiertos para darte ese lujito que traes entre ojo y ojo desde hace unos meses.

Desde el 25 de diciembre inició la cacería de rebajas. Tiendas como Sears, Liverpool, Palacio de Hierro, entre muchas otras, ya pusieron en marcha el famoso adiós a las mercancías.

Por ejemplo, la llamada “Gran Barata de Liverpool” cuenta con descuentos de hasta la mitad de precio, mientras que Palacio de Hierro ofrece rebajas del 40 por ciento, las cuales pueden crecer si eres tarjetahabiente.

Sin embargo, los outlets cerca de CDMX tienen descuentos todo el año. Toma nota porque aquí te diremos dónde están para que te lances a hacer el shopping.

¿Qué son los outlets y por qué tienen descuentos todo el año?

Son tiendas físicas o en línea que venden productos de marca a precios más bajos que los establecimientos tradicionales. Su principal atractivo está en los descuentos todo el año, que pueden ir del 30 al 70 por ciento.

A diferencia de las tiendas convencionales, los outlets se enfocan en dar salida a inventarios que ya cumplieron su ciclo comercial, como colecciones de temporadas pasadas, excedentes de producción o artículos descontinuados.

Los outlets son tiendas físicas o en línea que venden productos de marca a precios más bajos que los establecimientos tradicionales.

Una de las razones por las que los outlets ofrecen precios bajos permanentemente es su modelo de negocio. Al vender mercancía que ya no está en temporada, las marcas recuperan parte de su inversión sin afectar sus tiendas principales. Esto responde a una pregunta muy buscada en internet: ¿por qué los outlets son más baratos? La clave está en la rotación de inventarios y en costos operativos más bajos.

Otro factor importante es la ubicación. Muchos outlet se encuentran en las afueras de las ciudades, lo que reduce rentas y gastos fijos. Además, algunos productos pueden tener pequeños defectos de fábrica, casi imperceptibles, lo que justifica precios más accesibles sin sacrificar calidad.

¿Qué marcas puedes encontrar en los outlets?

En los outlets cerca de CDMX es común hallar tiendas oficiales o de marcas internacionales, como:

Nike

Adidas

Puma

Reebok

Bimba y Lola

Carolina Herrera

Calvin Klein

Guess

Hugo Boss

Samsonite

Steve Madden

Prada

Lacoste

¿Conviene comprar en outlets?

Para quienes buscan marcas reconocidas a menor precio y no les importa que no sean prendas o artículos de la colección más reciente, la respuesta suele ser sí. Por eso, los outlets se mantienen como una opción atractiva para comprar barato durante todo el año.

Premium Outlets Punta Norte

Rumbo a Querétaro, en Cuautitlán Izcalli, está uno de los outlets cerca de CDMX más grandes. Ahí encontrarás descuentos en marcas como Lacoste, Tommy Hilfiger, Coach, Levi’s, Swarovski y muchas más.

Toma en cuenta que este outlet no abre los lunes.

Dirección : Hacienda Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

: Hacienda Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Horario de atención: Domingo a jueves de 11:00 a 20:00 horas, viernes y sábado de 11:00 a 21:00 horas.

Outlet Lerma

En otra de las salidas carreteras de CDMX se encuentra otro centro comercial con descuentos todo el año- Hablamos del Outlet Lerma, que está a un costado de la carretera México-Toluca, y donde podrás encontrar ropa, zapatos y artículos de más de 200 marcas, según su sitio web.

Al igual que las tiendas de Premium Outlets Punta Norte, los establecimientos del Outlet Lerma no abren los lunes.

Dirección : Manzana 002, La Merced O el Calvario, 52006 Lerma de Villada, Estado de México.

: Manzana 002, La Merced O el Calvario, 52006 Lerma de Villada, Estado de México. Horario de atención: Domingo a jueves de 11:00 a 20:00 horas, viernes y sábado de 11:00 a 21:00 horas.

¿Dónde está el outlet de Liverpool?

Durante el año pasado, cadenas como Liverpool, Sanborns y Palacio de Hierro lidiaron con mayores gastos y menos ganancias; sin embargo, la tienda que asegura ser “parte de tu vida” sí tiene un outlet solo que no es un establecimiento físico, sino una tienda en línea.

“Nuestro outlet es una forma bastante conveniente de comprar , ya que podrás adquirir tus productos favoritos con grandes descuentos desde la comodidad de tu hogar aprovechando los beneficios favoritos de comprar online a través de Liverpool: Envío Gratis, Click & Collect y Garantía Liverpool”, explica Liverpool en su sitio web.

¿Hay un outlet del Palacio de Hierro?

Además de las tiendas físicas en Punta Norte y Lerma, el Palacio de Hierro cuenta con un outlet en línea, donde también encontrarás descuentos de hasta el 40 por ciento y compras a 15 meses sin intereses.

Los outlets cerca de CDMX tienen ofertas todo el año.

Outlets Vallejo

Si quieres un buen par de zapatos, este es el outlet que buscas. En la zona norte de CDMX está este comercio de dos pisos, donde venden tenis, botas y hasta los zapatos de “baila mi rey” con descuento.

También es un espacio donde puedes iniciar tu negocio de venta por catálogo, ya que tienen precios de mayoreo.

Dirección : Norte 45 número 1017, local 13, Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco.

: Norte 45 número 1017, local 13, Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco. Horario de atención: Lunes a sábado de 10:00 a 19:30 horas, domingo 10:00 a 18:30 horas.

Tiendas Promoda

Esta cadena de Grupo Axo ofrece ropa, calzado y accesorios de marcas populares como: Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Levi’s, Vans, Steve Madden, Zara, Guess, Pull & Bear, American Eagle, Old Navy, Dockers.

Además, se trata de una cadena de tiendas con presencia en distintos centros comerciales de CDMX y en el interior del país.

Outlets especializados en ropa deportiva para ir al gym

Los deseos de Año Nuevo más comunes son ponerse a dieta, ir al gym y dejar de fumar.

Si eres de los que ya se inscribieron al gimnasio pero te hace falta ropa para sudar la gota gorda, aquí te contamos de los outlets de Adidas, Nike y hasta Lululemon, que tiene a Lewis Hamilton como imagen de la marca.

El Centro Histórico de CDMX es casa de uno de los outlets más concurridos por los amantes de las pesas y las sentadillas búlgaras. Hablamos del outlet de Nike, donde venden shorts, tops, playeras, tenis, mochilas y conjuntos deportivos con descuento.

También encontrarás artículos como balones, jerseys y demás con rebajas de hasta la mitad del precio.

Dirección : La Palma 43, en el Centro Histórico.

: La Palma 43, en el Centro Histórico. Horario de atención: Lunes a sábado de 10:00 a 20:00 horas, domingo 10:00 a 19:00 horas.

Si la marca de la palomita no es lo tuyo porque buscas productos de las tres franjas, hay un outlet en CDMX donde encontrarás artículos deportivos con descuento.

El outlet de Adidas se ubica al sur de CDMX, cerca de la salida a la carretera México-Cuernavaca.

Dirección : Insurgentes Sur 3735.

: Insurgentes Sur 3735. Horario de atención: Lunes a domingo, de 11:00 a 20:00 horas.

Un outlet en CDMX que está escondido y pasa desapercibido es el de Lululemon. Sin embargo, si quieres encontrar prendas de esa marca, solo tienes que ir hacia el Periférico Sur para encontrar hasta 50 por ciento de descuento.