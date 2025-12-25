Inicia la ‘cacería’ de rebajas: ¿Qué descuentos ofrecen tiendas como Liverpool y Palacio de Hierro?

La Gran Barata de Liverpool se realizará a finales de diciembre, con descuentos de hasta 50 por ciento de descuento. (Cuartoscuro).

Luego de la cena de Noche Buena y el recalentado en Navidad, se activa el modo ‘cazador de ofertas’ y es que tiendas departamentales como Liverpool y Palacio de Hierro inician temporada de rebajas y otras promociones.

Además, la inflación le dio tregua al bolsillo de los mexicanos y en el primer trimestre de diciembre de este año se ubicó en 3.7 por ciento, por debajo del 3.88 por ciento de las proyecciones de los analistas.

Si todavía te queda el aguinaldo y tienes pendientes algunas compras, toma nota de los descuentos en Liverpool y Palacio de Hierro.

Pero primero debes distinguir entre ofertas y promociones, que aunque parezcan ser lo mismo, no es así.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indica que una oferta es una rebaja directa en el costo de un producto o servicio. Está vigente por un tiempo determinado, según lo indiquen las tiendas.

En cambio, las promociones son acciones comerciales, como por ejemplo, bonificaciones, regalos o condiciones especiales de compra, el 2x1 y bonificaciones en monederos electrónicos.

Estas son las ofertas en Liverpool que no te puedes perder

La Gran Barata de Liverpool se realizará a finales de diciembre, con descuentos de hasta 50 por ciento de descuento y meses sin intereses, indica en su sitio web la tienda.

Además, podrá comprar a meses sin intereses en categorías como tecnología, moda, hogar y juguetes. Las personas que tienen la tarjeta Liverpool tienen acceso anticipado a las promociones.

Estas son las ofertas en Palacio de Hierro en diciembre del 2025

En el Palacio de Hierro hay ofertas de hasta el 40 por ciento de descuento, más descuentos adicionales del 10 por ciento extra con tarjeta Palacio y 15 por ciento con Socio.

Además, hasta 15 meses sin intereses en artículos como ropa, calzado y accesorios

Las ofertas están vigentes del 25 de diciembre al 22 de enero. Además, tus compras dan puntos.