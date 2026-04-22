‘Con mi mochila al hombro’: Así es el exigente Camino de Santiago que hace Xóchitl Galvez tras su vida ‘fit’

Xóchitl Gálvez lleva una vida fitness, una nueva etapa personal que la llevó al extenuante Camino de Santiago de Compostela, una de las rutas de peregrinación más antiguas del mundo.

Hace unos días, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la empresaria Xóchitl Gálvez compartió en Tik Tok el arranque de su ruta: “Voy a hacer el Camino de Santiago. Es un sueño que tengo desde hace muchos años y no había podido hacer realidad. Hoy inicia esta aventura. Vamos a caminar todos los días con una meta clara: llegar a la tumba del apóstol de Santiago”.

Su decisión ocurre tras un proceso de transformación física: Xóchitl Gálvez bajó 24 kilos, con una rutina basada en ejercicio, alimentación supervisada y actividad constante. El recorrido hacia Santiago de Compostela representa un reto físico y personal que conecta con su actual estilo de vida.

El inicio del recorrido de Xóchitl Gálvez: Más de 10 kilómetros por día

Gálvez documentó las primeras etapas de su recorrido desde España a través de su cuenta en Tik Tok, donde con frecuencia comparte su rutina de gimnasio, los consejos de su nutrióloga y hasta su receta de jugo verde.

En uno de sus videos, la exsenadora explicó que se trasladó desde Madrid hacia León para comenzar su caminata: “Me encuentro aquí en la estación de San Martín en Madrid, rumbo a León, donde iniciaré mi recorrido”.

Posteriormente, detalló sus primeras impresiones en ruta: “Ya caminando con mi mochila al hombro, mis botas, hace un poco de frío, puede ser que haya una tormenta ahora que subamos a la sierra”.

También compartió su avance durante el día: “Llevamos los primeros 10 kilómetros hoy (...) vamos por el kilómetro 12 de hoy”.

La excandidata presidencial mencionó estaba en el tramo de Ponferrada y Cacabelos. Ese trayecto está dentro del Camino Francés, el cual consta de 37 etapas y 939.7 kilómetros, para el cual se necesita un recorrido de aproximadamente 5 semanas, según Eroski Consumer.

¿Qué es el Camino de Santiago y por qué es famoso?

El Camino de Santiago es una red de rutas de peregrinación que atraviesan Europa y tienen como destino final la catedral de Santiago de Compostela, donde, según la tradición, se encuentran los restos del apóstol Santiago.

De acuerdo con información del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, este recorrido tiene más de 1,200 años de historia, desde el hallazgo de la tumba del apóstol en el siglo IX. Se considera que el primer peregrino fue Alfonso II el Casto, quien habría recorrido el trayecto desde Asturias hasta el sitio del hallazgo.

Su relevancia histórica y cultural llevó a que fuera declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, inicialmente en 1993 con el Camino Francés y ampliado en 2015 con rutas del norte.

Xóchitl Gálvez fue candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD). FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Estas rutas adicionales —como el Camino Primitivo, el Camino del Norte o el Camino Interior Vasco-Riojano— explican el origen del fenómeno jacobeo, vinculado al impulso del Reino de Asturias en la Edad Media.

La ruta también es conocida como la “calle Mayor de Europa”, debido a la gran cantidad de peregrinos que la recorren cada año. Según datos de National Geographic, su auge se dio durante la Edad Media, cuando servía como eje para fortalecer los reinos cristianos en un contexto de tensiones políticas y religiosas.

El Camino de Santiago requiere de caminatas de entre 3 y 6 horas diarias. (Foto: Shutterstock).

Aunque en siglos posteriores perdió relevancia, en años recientes ha recuperado popularidad como experiencia cultural, turística y espiritual. Actualmente existen múltiples rutas que convergen en Santiago de Compostela, con distintas distancias, niveles de dificultad y paisajes.

En total, se reconocen al menos 12 caminos principales que suman más de 1,500 kilómetros y 172 etapas, según la guía de Eroski Consumer.

¿Cómo es recorrer el Camino de Santiago?

El Camino de Santiago no es una sola ruta, sino una red de trayectos que pueden adaptarse a distintos perfiles. El más popular es el Camino Francés, que se extiende desde Francia hasta Santiago.

De acuerdo con información de expediciones especializadas, el recorrido implica caminatas de entre 3 y 6 horas diarias, con tramos que van de 8 a 21 kilómetros. Se requiere condición física adecuada, ya que algunas etapas incluyen pendientes, zonas montañosas y cambios climáticos.

Durante el trayecto, los peregrinos atraviesan ciudades históricas como Pamplona o Burgos, así como pueblos, montañas y zonas rurales. También es común hospedarse en albergues, hoteles o antiguos monasterios.

Además del componente físico, el recorrido incluye una dimensión cultural, con visitas a sitios históricos, arquitectura religiosa y tradiciones locales.

Vida fit de Xóchitl Gálvez: Preparación para el reto

El inicio del Camino de Santiago ocurre tras un proceso de cambio en el estilo de vida de Gálvez. Según explicó en entrevistas y redes sociales, su transformación comenzó luego de reconocer el desgaste físico tras la campaña presidencial de 2024.

“Físicamente estaba yo demolida. Aguanté la campaña, pero me di cuenta de que mis piernas ya no me respondían igual”, relató en una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Macalpin.

Xóchitl Gálvez lleva una vida enfocada en su salud. (Foto: @xochitlgalvez).

A partir de ahí, inició caminatas diarias, lo que eventualmente la llevó a integrar ejercicio estructurado en gimnasio y cambios en su alimentación: “El resultado es evidente, he perdido 24 kilos, estoy a un kilo de mi peso objetivo”.

Su enfoque, según ha señalado, no está centrado en la estética, sino en la funcionalidad: “Ser fit no quiere decir ser una persona delgada 90-60-90, se trata de ser una persona funcional”.

Actualmente combina entrenamiento con pesas, cardio y actividades al aire libre como ciclismo, lo que le permitió prepararse para un reto físico como el Camino de Santiago.

Para hacer el camino de Santiago de Compostela, Gálvez contó en video de Instagram, que incluso hizo una caminata de 11 kilómetros en Acapulco, durante Semana Santa.