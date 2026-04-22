CCXP México 2026: Fecha, sede, horarios, escenarios, invitados y lo que debes saber

¡Con un robot que sirve tragos! La CCXP también cuenta con un pabellón de comida en donde se pueden conseguir snacks y bebidas. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Shutterstock)

Imagina un lugar en donde se combinan el anime, los cómics y los videojuegos. ¡No es un sueño! Se trata de la Comic Con Experience México, mejor conocida como CCXP 2026, que este año tiene invitados muy especiales como el actor Aaron Paul, protagonista de Breaking Bad.

Este multiverso donde todo converge no solo es famoso por el increíble line up que presenta anualmente —pues incluso el año pasado estuvieron presentes el actor y luchador John Cena y James Gunn de DC Comics—, también por los anuncios que se hacen en este evento.

Si ya tienes listo tu cosplay y los boletos en mano para lanzarte uno o los tres días que dura la convención, te hacemos un breve check list de todo lo que debes saber para no perderte momentos tan especiales como la firma de autógrafos con Christopher Lloyd, conocido por su papel como el Dr. Emmett Brown de Volver al Futuro.

¿Cuándo es la CCXP 2026? Fechas y sede del evento

La CCXP 2026 se realiza a lo largo de tres días: viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril. Además, las personas que compraron su entrada en la modalidad Epic Pass podrán disfrutar de un día más del evento, ya que este boleto da acceso a la Spoiler Night, que se realiza el jueves 23 de abril.

La cita es en el interior del Centro Banamex, ubicado en avenida del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Fecha: 24, 25 y 26 de abril

24, 25 y 26 de abril Sede: Centro Banamex

Recuerda que no basta con llevar tus entradas; para ingresar a la CCXP tienes que portar tu badge físico, el cual se entrega en las taquillas del recinto previo al inicio del evento con tu boleto (físico o digital), el número de operación de Ticketmaster y la identificación oficial del titular de la cuenta.

La Comic Con Experience México 2026 se realiza en el Centro Banamex. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿A qué hora llegar a la CCXP 2026?

La CCXP dará inicio en diferentes horarios a lo largo de los tres días, por lo que te recomendamos revisar muy bien la hora en la que quieres llegar dependiendo de la fecha en la que deseas asistir.

Jueves 23 de abril: 6:00 de la tarde (acceso exclusivo con Epic Pass)

6:00 de la tarde (acceso exclusivo con Epic Pass) Viernes 24 de abril: de 12:00 de la tarde a 9:00 de la noche

de 12:00 de la tarde a 9:00 de la noche Sábado 25 de abril: de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche

de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche Domingo 26 de abril: de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche

Si tu acceso es Epic Pass, tienes un beneficio adicional, ya que puedes ingresar al evento una hora antes que el público en general, así que considéralo para tu llegada.

¿Quiénes son los invitados a la CCXP 2026?

La CCXP tiene una gran cantidad de invitados especiales que saldrán a los diferentes escenarios a lo largo de los tres días, los cuales van desde expertos en cosplay hasta actores y directores de cintas como Spider Noir, Backrooms y Supergirl, quienes adelantarán detalles de las películas por estrenar.

Además, habrá actores de doblaje, desarrolladores de videojuegos y protagonistas de sagas muy queridas por los amantes del cine, como Christopher Lloyd, quienes estarán dando autógrafos. Algunos de los invitados son:

Shū Sakuratani (escritor del manga Rooster Fighter)

Matt Smith ( House of the Dragon )

) Olivia Cooke ( House of the Dragon )

) Fabien Frankel ( House of the Dragon )

) Lamorne Morris ( Spider Noir )

) Li Jun Li ( Spider Noir )

) Karen Rodríguez ( Spider Noir )

) Jack Huston ( Spider Noir )

) Jorge Gutiérrez ( El libro de la vida )

) Pepe Toño Macías

Carla Castañeda (directora de doblaje)

Kevin Woo ( K-Pop Demon Hunters )

) Kevin Sussman

Brian Posehn

Lauren Lapkus

Milly Alcock ( Supergirl )

) Craig Gillespie (Supergirl)

Además, Christopher Lloyd (con todo y el DeLorean), Aaron Paul, Taryn, Tom Wlaschiha y Kevin Woo estarán dando autógrafos y fotografías; sin embargo, para estas actividades debes pagar entre 672 pesos y 3 mil 831 pesos adicionales a tu entrada. Los boletos para poder estar en la firma se encuentran en Ticketmaster.

Con un espacio para el gaming: ¿Cuáles son los escenarios en la CCXP 2026?

En el evento hay seis escenarios, cada uno con características especiales, ya que hay desde aquellos en donde se presentan los invitados especiales para conversar hasta espacios donde hay ‘retas’ de videojuegos. Estos son:

Thunder Stage y Omelete Stage: Presentaciones principales con talento internacional y contenido exclusivo.

Presentaciones principales con talento internacional y contenido exclusivo. Artists’ Valley: Zona de ilustradores y artistas que muestran y venden su trabajo.

Zona de ilustradores y artistas que muestran y venden su trabajo. Game Island: Área gamer con torneos y experiencias interactivas.

Área gamer con torneos y experiencias interactivas. Cosplay Universe: Espacio de cosplay con paneles, talleres, desfiles y concursos.

Espacio de cosplay con paneles, talleres, desfiles y concursos. Magic Market: Venta de productos y coleccionables.

Venta de productos y coleccionables. Booths de marcas y estudios: Activaciones y experiencias interactivas de empresas participantes.

Cada uno de estos lugares tiene horarios específicos de presentaciones por día, que te recomendamos revisar en la página oficial de la CCXP. También tienes la opción de descargar la aplicación, en donde los podrás consultar en cualquier momento.

¿Hay comida en la CCXP 2026?

¡Hasta los héroes necesitan comer! Es por este motivo que en la CCXP 2026 habrá una zona especial de comida en donde podrás encontrar snacks y opciones de restaurantes conocidos, de acuerdo con la página oficial.

Además, si pasas por la barra de Dos Equis podrás disfrutar de un evento único: que un robot te prepare una bebida. El sabor, además, será un misterio, ya que lo sabrás hasta que la pruebes.

La barra de Dos Equis tiene un robot que se encarga de preparar bebidas sorpresa. (Foto: Cortesía)

“Dos brazos robóticos prepararán signature drinks con combinaciones inesperadas que van de lo refrescante a lo intenso, con creaciones como Spring Blossom, After Sunset y Saturday at the Rooftop. Cada bebida es distinta. No sabes exactamente qué vas a recibir… hasta que lo pruebas”, explica Dos Equis en un comunicado.

¿Qué sí y qué no llevar a la CCXP 2026?

Como sucede en otros eventos, puedes ingresar a la CCXP con cámaras no profesionales, binoculares, baterías externas, banderas sin asta, termos, mochilas pequeñas, maquillaje en polvo y accesorios de cosplay de plástico.

La lista de objetos que no puedes ingresar es la siguiente:

Comida ni bebida ajenas al evento

Bebidas alcohólicas

Objetos de metal o punzocortantes

Espadas, navajas o armas blancas

Armas de fuego

Cigarros o vapeadores

Cámaras profesionales o equipo profesional de grabación (a menos que seas prensa acreditada)

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, tabletas y lectores digitales)

Pilas de repuesto, a excepción de baterías externas para celular

Drogas

Fuegos artificiales

Sustancias venenosas

Paraguas o sombrillas

Apuntadores láser / luces químicas

Medicamentos de venta libre

Aerosoles

Drones

Envases de cristal y metal

Latas

Sillas y bancos

Cascos de motocicleta

Ten en cuenta que tu badge te permite entrar y salir del evento sin problemas a lo largo del día; sin embargo, en caso de perderlo, no hay forma de obtener una reposición, así que debes cuidarlo muy bien.