James Gunn desmintió despido de Henry Cavill como Superman; asegura que lo engañaron

James Gunn reveló los proyectos que conformarán el capítulo 1 del Universo de DC Cómics que se titula ‘Gods and Monsters’ (Dioses y monstruos), que incluye a Superman Legacy, cuya fecha de estreno sería el próximo 11 de julio de 2025, sin la presencia del actor Henry Cavill.

Aunque se planea regresar a la pantalla al Hombre de acero, no sería interpretado por quien apareció en la escena poscréditos de Black Adam (2022), que también se puso la capa de superhéroe en Liga de la Justicia (2017). Sin embargo, aún no se conoce quién tomará el papel de Clark Kent.

En un encuentro de presentación con los medios, Gunn aseguró que ni Henry (como Superman) ni Ben Affleck (como Batman) serían parte de la planeación, pero fue más allá al revelar que quien también se despidiera de la serie The Witcher fue engañado.

“Me gusta Henry, creo que es un gran tipo. Creo que mucha gente lo está engañando, incluido el régimen anterior en esta empresa. Pero este Superman no es Henry, por varias razones”.

Asimismo, señaló que nunca lo despidieron, porque no hubo un acuerdo previo. “No despedimos a Henry. A Henry nunca se le fichó para ser Superman en la película de Superman. Nunca hubo un acuerdo para otra película. Hizo un cameo y ese es el final de la historia. Mucha gente hizo suposiciones que no eran verdad. Pero, para mí, se trata de a quién quiero fichar como Superman y a quién quiere fichar el director. Para mí, para esta historia, no es Henry”, añadió.

¿Cuál fue el anuncio de Henry Cavill?

En octubre pasado, Cavill afirmaba a través de sus redes sociales que volvería con el popular personaje y se emocionaba por lo que estaba por venir. “Gracias por su paciencia, será recompensada”, dijo en un video.

Las buenas noticias le duraron poco, pues en diciembre reveló que finalmente esto no sucedería. “Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso”.