‘Danger’: Policía surcoreana ordena detener a presidente de HYBE, agencia de BTS, por fraude

Bang Si-Hyuk es el dueño de Hybe, empresa de entretenimiento que representa a BTS. (Foto: EFE/IAGemini)

La Policía de Corea del Sur solicitó una orden de arresto contra Bang Si-hyuk, presidente de Hybe, empresa detrás de fenómenos globales como el grupo BTS.

De acuerdo con reportes de la agencia surcoreana Yonhap, las autoridades acusan al ejecutivo de haber engañado a inversionistas en el periodo previo a la salida a bolsa de la compañía, en un caso que podría tener implicaciones millonarias y afectar la reputación de una de las firmas más influyentes del entretenimiento asiático en medfo de la gira mundial de BTS.

La empresa no solo está detrás de los autores del disco Arirang, también de grupos como Seventeen y TXT, grupo que podría presentarse en el Día Coreano (FIFA Fan Fest) en Monterrey.

La popular banda surcoreana de K-pop BTS inició su gira 2026. (Foto: EFE/Kim Hong-Ji / POOL)

¿Qué sabemos del caso de presunto fraude cometido por el dueño de HYBE?

Según la investigación, la Policía Metropolitana sospecha que Bang Si-hyuk habría ocultado en 2019 los planes de HYBE para cotizar en bolsa, lo que derivó en decisiones financieras desfavorables para algunos inversionistas.

Esta presunta omisión habría provocado que varios empresarios vendieran sus acciones a un fondo de capital privado vinculado al propio directivo, justo antes de que la compañía debutara en el mercado bursátil.

Las autoridades estiman que, como resultado de estas operaciones, Bang (mente detrás del exitoso grupo BTS) habría obtenido beneficios cercanos a los 200 mil millones de wones, equivalentes a más de 115 millones de euros. El empresario, sin embargo, ha rechazado previamente las acusaciones en su contra.

El caso no es reciente. A mediados de 2025, las autoridades realizaron inspecciones en las oficinas de HYBE como parte del proceso de investigación. Además, medios locales reportan que Bang fue interrogado en al menos cinco ocasiones durante el año pasado.

Como medida preventiva, sobre el ejecutivo también pesa una prohibición para salir del país, mientras sigue el curso de las indagatorias para esclarecer su posible responsabilidad en los hechos.

La orden de aprehensión surgió luego de que el empresario tuviera que viajar a Estados Unidos para el inicio de los conciertos de BTS en la región. El primero de ellos es el 25 de abril en Florida.

Los conciertos de BTS en EU inician el 25 de abril de 2026. (EFE/EPA/Kim Hong-Ji / POOL).

La solicitud de orden de arresto surge en un contexto delicado para la empresa, porque coincide con los conciertos internacionales de BTS, una de sus bandas más importantes.

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