Xóchitl Gálvez vuelve a ‘la oficina’: ‘No le saco a nada, hago maniobras en torres de 40 niveles’

De la política a las obras. Xóchitl Gálvez vuelve a la ingeniería y presume su nueva vida en 'la oficina' de High Tech Services.

Sin alejarse por completo de la política, Xóchitl Gálvez ahora disfruta de su nueva etapa como influencer y ‘tiktokera’, al mismo tiempo que retoma su vocación como empresaria e ingeniera en la empresa que fundó: High Tech Services, dedicada a la consultoría y al diseño de edificios inteligentes.

Entre su vida ‘fitness’ con la que ha perdido 24 kilos y las citas con su nutrióloga y acupunturista de confianza, Marion Cruz, Gálvez se ha dado el tiempo para regresar a la rutina laboral, lejos de los reflectores, las campañas y los escándalos mediáticos.

Aunque no ha abandonado del todo sus posturas políticas ni sus críticas al gobierno actual, la exabanderada de la oposición reconoce que hoy está en un momento distinto, en el que puede reorganizar su vida tras lo que describe como un desgaste físico y emocional durante la campaña presidencial de 2024.

Desde el año pasado, el cambio en la también exsenadora ha sido evidente. En sus redes sociales ahora comparte videos de sus rutinas en el gimnasio, su participación en maratones, recetas de cocina y, más recientemente, su regreso a la empresa que creó hace 35 años.

En una de sus publicaciones incluso tomó como inspiración el tema de la serie mexicana ‘La Oficina’ para subir un video en el que aparece conviviendo con su equipo y participando en juntas de trabajo.

“Estoy muy feliz de volver a High Tech a ser ingeniera”, publicó en Instagram, donde muestra su rutina dentro de la empresa. “Ahora mis días en la oficina suenan así”, se lee en el texto.

Xóchitl Gálvez regresa a su empresa: High Tech Services

En entrevista para el podcast de Gustavo Macalpin, Gálvez aseguró que ha retomado de lleno la operación de las empresas que creó hace más de tres décadas, entre ellas High Tech Services, con oficinas en la Hipódromo Condesa. Desde ahí, afirma, participa activamente en proyectos de obra y supervisión.

“Regresé a la ingeniería, estoy feliz de ser ingeniera, estoy feliz de ganarme la vida trabajando como ingeniera”, señaló. Al describir esta nueva etapa, Xóchitl relató que sus actividades van desde visitas a obras hasta recorridos en estructuras complejas.

“Ando mucho en las obras y de repente me trepo escaleras marinas, de dos, tres metros, con una facilidad... todo mi equipo de ingenieros se súper sorprende porque yo no le saco a nada en las obras, hago maniobras en torres de 40 niveles”, comentó.

Gálvez, quien también fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo, destacó que su trayectoria empresarial abarca 35 años y que su empresa sigue operando con clientes fieles que la han acompañado desde el inicio y que confían en su ética de trabajo.

“Saben que jamás los voy a dejar tirados, que jamás les voy a robar un peso”, dijo, al subrayar que su modelo de negocio es legítimo, con contratos formales y facturación legal que lo respaldan.

Xóchitl Gálvez habló de su paso por la política y de su regresó a la ingeniería tras perder las elecciones presidenciales en 2024. (Camila Ayala Benabib)

Gálvez y los señalamientos a sus empresas en campaña

La excandidata presidencial sostuvo que su trayectoria como empresaria fue uno de los principales focos de ataque político durante su campaña a la Presidencia.

De acuerdo con su versión, se difundieron señalamientos sobre presuntos enriquecimientos ilícitos y el uso indebido de contratos, acusaciones que ella rechaza. “Fue muy duro sabiendo que yo no tenía ningún ‘muerto en el clóset’”.

Según explicó, las críticas se centraron en el volumen de facturación de sus empresas, interpretado por sus adversarios como evidencia de irregularidades. Sin embargo, insistió en que toda su actividad se ha sostenido en operaciones legales y contratos documentados.

Gálvez aseguró que, pese a la presión política y mediática, no se encontraron irregularidades en sus empresas ni en su relación con clientes.

“No sabes las presiones que hubo contra mi persona, contra mis empresas, contra mis clientes... pero no me encontraron nada... Claro que tengo 35 años de ser empresaria. Claro que he sido una mujer exitosa. Hicieron pedazos mi historia con muchísimas mentiras, pero todo eso ahí quedó, estoy contenta y hay que darle la vuelta”, dijo.

También se refirió a la disputa legal que mantiene con Carlos Ímaz, quien la denunció por presunto daño moral, luego de que, durante el debate presidencial del 28 de abril de 2024, Gálvez mencionara el video en el que se ve a Ímaz recibiendo dinero del empresario argentino Carlos Ahumada.

“Todo México lo vio, salió en televisión nacional y él dice que ese dinero no fue para campañas políticas. ¿Entonces en qué se lo gastó?, ¿quién se lo dio?, ¿por qué se lo dieron?”

Fitness, familia y trabajo: La vida de Xóchitl Gálvez tras el 2024

A sus 63 años, y con los cambios que ha incorporado a su rutina, Xóchitl Gálvez asegura sentirse plena y funcional. Afirma que mantiene una condición física que le permite seguir activa en campo, participando en recorridos y supervisiones de obra.

“Ser fit no quiere decir ser una persona delgada, 90, 60, 90, no. Se trata de ser una persona funcional y yo hoy te puedo que soy súper funcional”, declaró durante la conversación con Macalpin.

En el plano personal, destacó que ahora dispone de más tiempo con su familia y que su hijo Juan Pablo se ha integrado a la empresa familiar, donde aprende el oficio para que continúe con el legado de la empresa.

“Lo estoy enseñando en el camino de la honradez, del trabajo”, aseguró.

Finalmente, Gálvez afirmó que su etapa como candidata presidencial ha quedado atrás y que, por ahora, no tiene nuevas ambiciones en la política, aunque no descarta seguir participando indirectamente como asesora o acompañante de otros perfiles.

“Ahora quiero acompañar a personajes que quieran ser candidatos con mi experiencia, con mi conocimiento, con tips… hay que darle chance a los que vienen... ya fui candidata a la presidencia, ya hay que darle la vuelta a la página ”, concluyó.