‘Es cobarde’: Xóchitl Gálvez acusa a políticos de la 4T de ‘burlarse’ de su hermana que está en prisión

Xóchitl Gálvez, panista y excandidata presidencial, calificó como “cobarde” que militantes de la Cuarta Transformación se burlen de la situación legal de su hermana, Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, quien permanece en prisión desde 2012, luego de recibir una sentencia de 89 años por el delito de secuestro.

En un mensaje difundido por las fiestas decembrinas, Xóchitl Gálvez compartió una reflexión tras acudir a la visita de Navidad al penal donde se encuentra recluida su hermana, una experiencia que describió como dolorosa tanto para las personas privadas de la libertad como para sus familias.

“Es el día de visita a la cárcel donde está mi hermana Malinalli desde 2002. A pesar de ser una fecha especial como Navidad, en el lugar solo tenemos unas cuantas horas para el encuentro”, relató.

La panista explicó que los alimentos que llevan las familias son revisados minuciosamente y, posteriormente, compartidos con otras mujeres que no reciben visitas desde hace tiempo. Reconoció que la convivencia también está marcada por la tristeza.

“Vamos a darle ánimos a quienes están privadas de su libertad, pero también las familias somos contagiadas por un sentimiento de tristeza. Cuando reparo en ello, la pena se ahonda”, expresó.

Por esta razón, Gálvez criticó duramente a militantes de la 4T por utilizar el caso de su hermana con fines de burla o ataque político.

“Por ello, me parece cobarde que integrantes de la 4T se burlen de la situación de mi hermana. A ellos les digo que mi hermana está pagando una pena. Una jueza la sentenció sin tomar en cuenta las pruebas del caso”, afirmó.

Aseguró que no desea a nadie pasar por una situación similar a la que vive su familia, evocó recuerdos de su infancia y lamentó la ausencia de esos momentos familiares:

“Yo estaré con parte de mi gente y seguiré añorando esos momentos que, de niña, disfrutaba junto con mis hermanos: ese delicioso pozole servido en un plato de barro, con una cuchara y cebolla”, dijo.

¿Por qué está Jaqueline Malinali, hermana de Xóchitl Gálvez, en prisión?

Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz fue sentenciada a 89 años de prisión por el delito de secuestro. El caso inició en julio de 2012, cuando la entonces Policía Federal desmanteló una banda de secuestradores conocida como Los Tolmex, que operaba en el Estado de México y el entonces Distrito Federal.

Entre los detenidos se encontraba la hermana menor de Xóchitl Gálvez, quien, de acuerdo con la investigación oficial, presuntamente se encargaba de identificar y conseguir a las víctimas.

Según el expediente, Jaqueline Malinali participó en el secuestro de Marcela Patricia Flores Domínguez y su chofer, Rodolfo Morales Hernández, ocurrido el 22 de mayo de 2012.

No obstante, Xóchitl Gálvez ha insistido en que el caso presenta múltiples irregularidades. Ha señalado que el señalamiento contra su hermana se basó en un testimonio “fabricado bajo tortura” y que existen pruebas de que ella se encontraba en otro lugar cuando se cometió el secuestro, además de no haber estado presente al momento de la liberación de las víctimas.

También acusó que el proceso tardó más de 10 años en resolverse, lo que calificó como “algo delicado”.