¿A qué se dedica Juan Pablo, hijo de Xóchitl Gálvez, ahora que renunció a la campaña de su madre?

Después de que Juan Pablo Sánchez Gálvez pidiera disculpas públicas por agredir y empujar a un guardia de un centro nocturno en estado de ebriedad, el joven decidió renunciar a la campaña presidencial de su madre, Xóchitl Gálvez, tras reconocer que su actitud es reprobable.

El hijo de Xóchitl Gálvez había sido elegido para coordinar o ser el líder de la red de jóvenes que encabeza su campaña electoral; sin embargo, al presentar su renuncia, se queda ‘sin chamba’... pero continúa trabajando, desde el lado empresarial, con su madre.

¿Qué estudió y a qué se dedica Juan Pablo, hijo de Xóchitl Gálvez?

De acuerdo con la candidata de la oposición, Juan Pablo Sánchez Gálvez acaba de terminar la carrera en Administración y Gestión de Empresas en la Universidad Iberoamericana, la cual cursó de 2019 a 2023.

Actualmente, el joven se desempeña en el área de ventas de la empresa High Tech Services, firma creada por su madre en 1992 y especializada en el diseño de edificios.

“Juan Pablo acabó la carrera de negocios, está trabajando en la empresa, le toca el área de ventas, vende aire acondicionado y otras áreas que él está viendo en la empresa de inteligencia artificial, otras cosas que le llaman mucho la atención”, explicó la panista en entrevista con Azucena Uresti.

High Tech Services se encarga de asesorar a clientes bajo el concepto de Edificio Inteligente y brinda servicios de aire acondicionado, automatización, seguridad electrónica, datos y telecomunicaciones.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre el video en el que aparece su hijo Juan Pablo borracho?

Tras las duras críticas que se desataron en redes sociales por el video en el que Juan Pablo aparece en estado de ebriedad, Xóchitl Gálvez ‘dio la cara’ y le envió un mensaje a su hijo a través de sus redes sociales.

“Espero que esta experiencia te deje un aprendizaje en tu vida. Siempre debemos tratar con pleno respeto a todas las personas.”, escribió en X.

Además, la candidata presidencial se disculpó por el contenido de la grabación y aclaró que los hechos ocurrieron hace un año, por lo que remarcó que su hijo ya ha pedido perdón por este hecho.

“Primero decir que lamento, me disculpo por el contenido de ese video, eso pasó hace un año. Mi hijo ha ofrecido una disculpa. Yo como mamá tomé acciones en el momento en que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos.

“Tomé medidas, creo que lo he contado en algunas entrevistas porque para mí es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos esos momentos, con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura”, declaró a los medios.

Al ser cuestionada sobre la filtración del video, a solo unos días del primer debate presidencial, Xóchitl indicó que se trata de una estrategia por parte de sus contrincantes, quienes al no encontrarle nada, se van contra su familia.

“Van a tratar de sacar toda la guerra sucia... como no me encuentran a mi nada, en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana, pero bueno, estoy lista para eso y adelante, yo voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso que cualquier ataque”, dijo.