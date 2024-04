Juan Pablo Sánchez, hijo de Xóchitl Gálvez, deja su cargo en la campaña como líder de jóvenes

Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, anunció que se separará de su cargo como líder de la red de jóvenes que encabeza.

La renuncia del joven ocurre luego de que en una sesión del Senado de la República fuera expuesto un video donde aparece él en estado de ebriedad e insultando al personal de un centro nocturno.

En un corto video en su cuenta de X (antes Twitter), Juan Pablo menciona que los hechos del video ocurrieron hace un año y que se arrepiente mucho de su actitud, también explicó que en ese momento se disculpó con los trabajadores del lugar.

“Quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido, estoy muy arrepentido de mis actos, no hay justificación alguna para insultar así (...) Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme a un lado como líder de las redes de jóvenes. Seguiré apoyando a mi mamá, como un hijo. Y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona”, apuntó en un breve video este miércoles.

Pido disculpa a quienes haya ofendido, estoy muy arrepentido de esa situación de hace un año.



Reconozco el error y asumo las consecuencias. pic.twitter.com/krRF9bO2Pi — Juan Pablo Sánchez Gálvez (@JPsagalvez) April 3, 2024

El joven ha acompañado a la aspirante presidencial en varios eventos, cuando fue elegida como candidata y en otros momentos.

Este miércoles, Xóchitl canceló por la mañana una conferencia que tendría desde la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, sin dar más información al respecto.

Luego de que se difundiera el video de Juan Pablo, Xóchitl ha lanzado varios tuits generales sobre otros temas pero aún no ha hecho referencia a su hijo.

Juan Pablo ha acompañado a su mamá, Xóchitl Gálvez, en varios eventos públicos. (X: @XochitlGalvez)

Todavía se espera que Gálvez Ruiz tenga un evento durante la tarde de este miércoles, a las 17:00 horas, en el municipio mexiquense de Tlalnepantla.

Este escándalo que involucra al hijo de Xóchitl se da a conocer justo unos días antes de que se lleve a cabo el primer debate presidencial, que se celebrará el domingo 7 de abril.