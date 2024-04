Morena recupera un escaño en el Senado: ¿Quién es la nueva integrante?

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, tomó la protesta de Leticia Peña Ocampo para asumir el cargo de Senadora de la República, en sustitución de la legisladora con licencia Lucía Virginia Meza Guzmán, quien busca la candidatura a la gubernatura de Morelos de la mano de la coalición PRI-PAN-PRD.

Peña Ocampo informó a la Asamblea su integración al Grupo Parlamentario de Morena para el último tramo de la legislatura en turno.

En días pasados, la ahora senadora de Morena anunció su apoyo a la candidata de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ por Morelos, Margarita González Saravia, pues aseguró que se ha mantenido en la lucha de lado de la izquierda.

“Voy a pasar a ocupar el escaño que va a regresar a Morena, ya no va a ser un escaño que beneficie al neoliberalismo, soy originaria de Jojutla, Morelos, me he dedicado a la lucha de izquierda al igual que Margarita y he estado trabajando muy fuerte para traer la mayor parte de los beneficios que se puedan aquí al Estado.

“Mis ideales y mis acciones han sido siempre y serán en movimiento de la Cuarta Transformación y el humanismo del mexicano, es por eso que, en esta ocasión, yo quiero decirles que estoy en un total apoyo para la candidata Margarita González”, dijo en conferencia a medios de comunicación, el pasado 27 de marzo.

Previo a su cargo en la Cámara Alta, Leticia Peña fue Coordinadora de estrategia institucional dentro de la Secretaría del Bienestar y también fue coordinadora territorial del programa ‘Sembrando Vida’ en Morelos.

Al respecto, el legislador Ricardo Monreal, le dio la bienvenida a la nueva senadora y aseguró que es una mujer comprometida con su estado.

“Le damos la bienvenida al Grupo Parlamentario de MORENA a la senadora Leticia Peña Ocampo, legisladora comprometida con el estado de Morelos y su gente”, escribió Monreal en una publicación a través de X.

