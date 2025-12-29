¿Broma del Día de los Inocentes? Así fue la invitación de Morena a Xóchitl Gálvez: ‘Me buscó Sheinbaum’

Xóchtil Gálvez recordó la ocasión en que Morena la buscó para unirse al movimiento en 2018. (Fotoarte: El Financiero |Crédito: Cuartsocuro)

La excandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, recordó la ocasión en que Morena la invitó a unirse al movimiento cuando no existía rivalidad con ella.

Gálvez señaló que en esa ocasión la ahora presidenta Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, la visitaron en su casa para extenderle la invitación.

La invitación ocurrió hace poco más de seis años, cuando Morena buscaba que perfiles políticos de la oposición se integraran a sus filas, señala la exsenadora por el PAN. Afirmó que le ofrecieron el cargo “que quisiera”, desde senadora hasta parte del gabinete federal.

“Fueron visitarme a mi casa morenistas de altísimo nivel: la mismísima Claudia Sheinbaum, el hijo de López Obrador, Andy López Beltrán, para ofrecerme irme al gabinete, ser senadora, prácticamente lo que quisiera, esto fue verdad en 2018 cuando andaban reclutando gente de la oposición”, recordó Gálvez.

La declaración de Xóchitl Gálvez provocó sospechas porque publicó la grabación el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, fecha en la que habitualmente se comparten bromas. La excandidata presidencial remarcó que la invitación sí fue real.

Priistas y panistas entre las filas de Morena

Desde hace años, Morena sumó a sus filas a figuras políticas de oposición. Entre nombres que destacan se encuentran:

Cynthia López Castro, quien formaba parte del PRI.

Alejandro Murat, exgobernador priista de Oaxaca.

Alejandra del Moral, excandidata del PRI, PAN y PRD por la gubernatura del Estado de México.

Adrián Ruvalcaba, exalcalde priista de Cuajimalpa.

Omar Fayad, exgobernador priista de Hidalgo.

Javier Corral, exgobernador panista de Chihuahua.

Miguel Ángel Yunes Márquez, expanista.

Estos nombres representan algunos de los casos más visibles de políticos que dejaron su partido y ahora ocupan cargos públicos cobijados por Morena.

Los casos anteriores tuvieron un impacto relevante en los años recientes. Con el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez se aprobó la reforma al Poder Judicial. Junto a Cynthia López Castro se consolidó la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado, que les permite aprobar reformas sin necesidad de consenso amplio.

¿Qué fue de Xóchitl Gálvez tras las elecciones de 2024?

Luego de la elección presidencial de 2024, Xóchitl Gálvez se distanció de los partidos políticos que la impulsaron. Se mantuvo activa en redes sociales como figura política mexicana.

Aparentemente, se enfocó en su trabajo como empresaria en compañías de su propiedad. Además, en redes sociales continúa como una voz opositora, principalmente frente a perfiles de Morena que considera cuestionables, como Adán Augusto López.