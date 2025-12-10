Miguel Ángel Yunes acusa de ‘miserables’ a senadores panistas; ignora a Laura Itzel Castillo

Miguel Ángel Yunes Márquez defendió su voto en la pasada elección judicial en la que pasó a Morena luego de haber pertenecido a la bancada del PAN. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez, expanista que se pasó a Morena dándole mayoría calificada en el Senado, acusó de miserables a los panistas que siguen con una campaña en su contra.

Asimismo, ignoró en diversas ocasiones a la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, y ésta terminó por cortarle el sonido.

Durante su participación en tribuna para hablar a favor de la prohibición de venta de vapeadores, el veracruzano se desvió del tema para responderle al panista Marko Cortés Mendoza, quien previamente dijo que los chapulines eran irrespetables.

“Durante mucho tiempo he guardado silencio frente al linchamiento orquestado en mi contra por quienes fueron mis compañeros y consideré amigos”.

Recordó que él fue el voto 86 que permitió la aprobación de la reforma judicial.

“Después de vivir toda esta difícil circunstancia, quiero decir con todo mi ser: Volvería a votar en el sentido que lo hice y apoyar a la Presidenta de la República. Los miserables que siguen con el discurso cobarde han quedado reducidos a lo que han sido siempre: A nada, a cero”, dijo con voz entrecortada.

Afirmó que el panismo le ofreció “convertirlo en héroe”, y terminó con un linchamiento por no prestarse al compromiso que hizo este partido con quienes no querían que cambiara el Poder Judicial.

Acusó que al “miserable” de Marko Cortés Mendoza se le olvida que los Yunes le dieron siete millones de votos al PAN durante 20 años, y le dieron vida al partido en Veracruz, pues los “mediocres burócratas como él no tenían liderazgo”.

“Además de miserables, son pequeños, chiquitos, muy chiquitos”.

Yunes ‘raspa’ también a Ricardo Anaya

Aunque no lo nombró, dejó entrever que Ricardo Anaya, coordinador parlamentario, le pidió dinero cuando vivía en Estados Unidos.

“Me pedía que lo viera en el exilio, ¡cobarde! Que le ayudara con recursos para mantenerse. Ahora ya no me saluda, seguro piensa que le voy a cobrar”.

La bancada panista le respondía “¡cobarde!”, desde sus escaños. “¡Cobardes, ustedes!”, insistió.

Laura Itzel Castillo, presidente de la mesa directiva, le pidió al morenista en más de una veintena de veces apegarse al tema o concluir, pero fue ignorada, por lo que pidió que se le apagara el sonido al orador.

¿Qué respondió Marko Cortés a Yunes?

“Yo respeto a quien llegó aquí al Senado de la República con el voto de Morena, del PT y del Verde, pues ellos llegaron con esa fuerza.

“Pero no a quienes se comprometieron a defender el contrapeso… Se comprometieron a ser parte de nuestros grupos parlamentarios, pero ¿Qué ganó? Las órdenes de aprehensión y lo sabemos muy bien. A la familia ganaron las órdenes de aprehensión y el miedo y seguramente que había cola que les pisaran”, dijo desde su escaño.

En la discusión del dictamen anterior, correspondiente a la imposición de aranceles a productos chinos, fue el michoacano el que le ‘picó la cresta’ a Yunes Márquez, al sugerir que la mayoría calificada fue “comprada”.

Ante dicha sugerencia, el morenista Gerardo Fernández Noroña defendió al veracruzano.

Pidió al panismo dejar de “respirar por la herida”, pues Yunes Márquez era parte de Morena y “es valorado en toda dimensión”.