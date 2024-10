¿Por qué corrieron a Gustavo Macalpin? Director de noticias explica y exige disculpa pública del dueño

“No podemos no hablar del elefante rosa en la habitación”... Así inició su transmisión Francisco Javier García, director de noticieros del canal 66, para explicar cuáles fueron las posibles razones por las que Gustavo Macalpin fue despedido cuando conducía su programa en vivo.

Francisco Javier García aclaró que para él fue incómodo ver cómo su compañero fue despedido en plena transmisión de su noticiero, incluso, detalló que se enteró de este suceso cuando comía con su esposa.

“Fue muy incómodo de ver, personalmente yo había ido a recoger a mi esposa, ya estaba en un evento, y allá me llegaron los videos, estaba a media comida, a medio hot-dog, cuando empecé a ver todo”, añadió.

Tras ver el momento del despido de Macalpin, García reconoció que fue un “grave error” de Luis Arnoldo Cabada, director de Canal 66 de Mexicali, la manera en que pidió la renuncia al conductor y recalcó que no se merece “la forma en la que se te dijo esa noticia”:

“No compartimos, en lo absoluto, la forma de actuar, es un grave error el que cometió el dueño de esta empresa. Se equivocó terriblemente en la forma, sé que Gustavo estaba más que todo sorprendido. No, Gustavo Macalpin, no te merecías la forma en la que se te dijo esa noticia, no era cualquier tema”, expresó.

Por esta razón, el director de los noticieros de este canal aseguró que ya platicó con el dueño del medio de comunicación para hacerle ver su error: “La mayoría de las veces los directivos se equivocan, no es sencillo, pero hay que tener el valor de decirles cuando se equivocan”.

¿Por qué despidieron a Gustavo Macalpin de su noticiero?

De acuerdo con la versión de Francisco Javier García, desde hace tiempo Gustavo Macalpin se había aislado, es decir, su relación ya no era cordial con los directivos y se peleaba “con todo el mundo”. Además, su personaje fue polémico porque le gustaba el humor negro, como el influencer Chumel Torres.

“Gustavo Macalpin ha sido siempre un personaje polémico, que le gusta el humor negro, del cual yo me decanto fan. Es como nuestro Chumel Torres, pero de Mexicali, del cual yo soy muy fan(...) es un humor difícil, los bufones del rey antes arriesgaban la vida, eso no pasó aquí”, señaló.

Incluso, García dio a entender que los motivos de la renuncia no estarían ligados con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya que sostiene una mejor relación con ella que con los dueños del medio de comunicación.

“Gustavo había hecho bromas mucho más pesadas, sátira política mucho más dura a muchas figuras. Incluso, Macalpin, lo sabe él, lo sé yo, lo sabemos los del círculo, lleva una mucho más cordial relación y de respeto con la gobernadora que con Luis Arnoldo Cabada”, afirmó.

No obstante, el director de noticieros del canal 66 aclaró que Macalpin merece una disculpa pública del dueño por la forma en cómo despidió a su compañero, así como a su audiencia.