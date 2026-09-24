Un terrorista que se escondió del FBI: La historia real de ‘Unabomber’, película de crimen en Netflix

'Unabomber' es una nueva película de Netflix basado en los crímenes de Ted Kaczynski. (Foto: Cortesía Netflix)

Unabomber, nueva película de crimen en Netflix, se basa en la historia real de uno de los casos más conocidos de Estados Unidos: el de Theodore ‘Ted’ Kaczynski, quien durante casi dos décadas realizó atentados con explosivos y fue considerado terrorista.

La película, protagonizada por Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley, combina la historia de juventud de Kaczynski con la investigación del FBI que durante años intentó descubrir quién estaba detrás de los ataques.

Aunque la nueva película de Netflix toma como punto de partida acontecimientos reales, también incorpora elementos dramatizados para llevar el caso a la pantalla.

'Unabomber' es una nueva película de Netflix sobre un caso de crímenes reales. (Foto: Cortesía Netflix)

¿De qué trata ‘Unambomber’, película de Netflix?

La película basada en hechos reales sigue la transformación de Ted Kaczynski, interpretado por Jacob Tremblay en su juventud, desde sus años como estudiante de matemáticas en Harvard hasta convertirse en el hombre conocido como el Unabomber.

La historia también aborda la relación de Kaczynski con el profesor de psicología Henry Murray, interpretado por Russell Crowe, y los experimentos psicológicos a los que fue sometido durante su etapa universitaria.

La narración se desarrolla en dos líneas temporales: una centrada en los años de juventud de Kaczynski y otra en la investigación que busca localizarlo décadas después.

En esta segunda línea aparece Joanne Miller, una agente del FBI interpretada por Shailene Woodley, quien encabeza la búsqueda del responsable de los atentados.

'Unabomber' está protagonizada por el actor Jacob Tremblay, quien interpreta a Ted Kaczynski. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Cuál es la historia real del Unabomber?

La historia real en la que se basa la película de Netflix comenzó en 1978, cuando Theodore Kaczynski llamó la atención de las autoridades después de que una bomba casera explotara en una universidad de Chicago.

Durante los siguientes 17 años, Kaczynski envió o colocó una serie de explosivos en diferentes puntos de Estados Unidos. De acuerdo con el FBI, sus ataques provocaron la muerte de tres personas e hirió a 24 más,

En 1979 se creó un grupo de trabajo encabezado por el FBI y en el que también participaron la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos. El nombre de la investigación, UNABOM, provenía de University and Airline Bombing, debido a los objetivos iniciales relacionados con universidades y aerolíneas.

Durante años, el apodado Unabomber logró evitar que las autoridades determinaran quién estaba detrás de los ataques. El FBI señala que el responsable construía sus explosivos con materiales que podían conseguirse con relativa facilidad y procuraba dejar pocas pistas forenses.

Theodore John Kaczynski fue apodado 'Unabomber', fue detenido tras una investigación del FBI. (Foto: FBI/GOV)

Uno de los momentos decisivos ocurrió en 1995, cuando el Unabomber envió un ensayo de aproximadamente 35 mil palabras en el que exponía sus ideas y críticas contra la sociedad industrial y tecnológica, En caso de que fuera publicado en los periódicos, prometió dejar de enviar bombas.

Tras un debate sobre publicar el texto o no, el FBI autorizó su difusión con la esperanza de que alguien pudiera reconocer al autor. El manifiesto apareció en periódicos y provocó que miles de personas se comunicaran con las autoridades.

Entre quienes reconocieron elementos del texto estuvo David Kaczynski, hermano de Ted. David entregó al FBI documentos y escritos de su hermano. Los investigadores realizaron un análisis lingüístico y determinaron que existían fuertes coincidencias entre esos documentos y el manifiesto del Unabomber. Esa información ayudó a obtener una orden de registro.

El 3 de abril de 1996, agentes del FBI arrestaron a Kaczynski en una pequeña cabaña ubicada cerca de Lincoln, Montana.

La cabaña de Kaczynski se convirtió en una de las piezas centrales de la investigación. Cuando los agentes ingresaron al lugar en abril de 1996, encontraron materiales que ayudaron a relacionarlo con los atentados.

El FBI documentó que había componentes para fabricar explosivos, cables, tubos, piezas metálicas y diversos compuestos químicos, además de miles de páginas manuscritas. Los investigadores incluso tuvieron que detener temporalmente el registro después de encontrar una bomba activa debajo de la cama.

“Lo sacaron de su cabaña entre dos alguaciles federales y tenía un aspecto terrible. Estaba completamente desaliñado. Su ropa no era más que harapos y llevaba meses sin bañarse (...) No se parecía al hermano menor que yo conocía”, declaró David, hermano de ‘Ted’ a la BBC en 2006.

Kaczynski se declaró culpable en enero de 1998 y fue condenado a cadena perpetua.

¿Quién es quién en ‘Unabomber’?

El reparto principal de la película de crimen en Netflix está integrado por:

Jacob Tremblay como Ted Kaczynski joven, quien posteriormente se convertiría en el Unabomber.

como Ted Kaczynski joven, quien posteriormente se convertiría en el Unabomber. Russell Crowe como Henry Murray, profesor de psicología de Harvard relacionado con los experimentos a los que fue sometido Kaczynski.

como Henry Murray, profesor de psicología de Harvard relacionado con los experimentos a los que fue sometido Kaczynski. Shailene Woodley como Joanne Miller, agente del FBI encargada de participar en la búsqueda de Kaczynski.

como Joanne Miller, agente del FBI encargada de participar en la búsqueda de Kaczynski. Annabelle Wallis como Christiana Morgan, colaboradora académica de Henry Murray y codirectora de la Clínica Psicológica de Harvard.

¿Cuándo se estrena ‘Unabomber’ en Netflix?

Unabomber llega al catálogo de la plataforma de streaming Netflix el 25 de septiembre de 2026. La película tiene una duración de aproximadamente 1 hora con 40 minutos.

La cinta está dirigida por Janus Metz, con un guion de Sam Chalsen y Nelson Greaves. Sophie Cassidy participa como productora.