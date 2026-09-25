F1 Qualy del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la clasificación?

La clasificación del GP de Azerbaiyán se realizará el viernes, pues la carrera fue programada para el sábado 26 de septiembre. (Foto: Shutterstock)

La Fórmula 1 llega a su carrera número 17 de la temporada con una modificación poco habitual en su calendario: el Gran Premio de Azerbaiyán se disputa el sábado 26 de septiembre. Por ello, la clasificación tendrá lugar este viernes en el circuito callejero de Bakú.

Sergio ‘Checo’ Pérez llega a esta sesión después de registrar los puestos 17 y 13 en las dos primeras prácticas, resultados que dejan sensaciones positivas antes de buscar un buen lugar en la parrilla.

Bakú, además, representa una pista especialmente significativa para el mexicano. Pérez ha conseguido aquí dos triunfos en el Gran Premio y también se llevó la Sprint de 2023, además de acumular otros podios. Ahora afrontará nuevamente el trazado con Cadillac, en una oportunidad para demostrar las cualidades que históricamente le han permitido destacar en el circuito urbano.

'Checo' Pérez corre este fin de semana en Bakú, en donde suele tener buenos resultados. (Foto: EFE) (ALI HAIDER/EFE)

En la parte alta del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli aterriza en Azerbaiyán como líder con una ventaja considerable. El italiano llega después de imponerse en el Gran Premio de España, resultado que le permitió ampliar su diferencia hasta 81 puntos sobre su compañero de Mercedes, George Russell, quien ocupa el segundo puesto de la clasificación.

Aunque la remontada de Russell en el campeonato parece cada vez más complicada frente al dominio de Antonelli, una buena clasificación puede resultar determinante para sus aspiraciones. El británico necesita aprovechar cada oportunidad para recortar terreno y, al mismo tiempo, cuidar su posición frente a Lewis Hamilton, tercero del campeonato y situado apenas 20 puntos detrás de él.

Qualy del Gran Premio de Azerbaiyán 2026: ¿A qué hora ver la clasificación HOY?

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán se celebrará durante la madrugada del viernes para los aficionados en México. La sesión comenzará a las 06:00 horas, por lo que será necesario madrugar para conocer quién consigue la pole position en Bakú.

Fecha: viernes 25 de septiembre de 2026.

viernes 25 de septiembre de 2026. Hora: 06:00 horas, tiempo del centro de México.

06:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán.

Para ‘Checo’ Pérez, la clasificación representa una oportunidad importante de acercarse a los puntos en una pista donde ha demostrado en distintas ocasiones que puede competir en la parte alta. Sus resultados anteriores en Bakú lo colocan entre los pilotos que mejor han sabido adaptarse a las características de este trazado.

¿Dónde ver la F1 EN VIVO? Transmisión de la qualy del Gran Premio de Azerbaiyán 2026

Los aficionados de México que quieran seguir la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán podrán hacerlo mediante las opciones de transmisión disponibles para esta temporada, los cuales son los siguientes:

Sky Sports

izzi

F1 TV Pro

Estas plataformas requieren una suscripción para acceder a sus transmisiones. En caso de no contar con alguno de estos servicios, los aficionados también podrán consultar la cobertura de El Financiero Deportes, donde se dará seguimiento a lo ocurrido durante la clasificación y al resto de la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán.

Sergio 'Checo' Perez intentará tener buenos resultados en Baku, ahora con la escudería Cadillac. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Cómo es el Circuito callejero de Bakú, donde corre ‘Checo’?

El Baku City Circuit es uno de los trazados más particulares del calendario de Fórmula 1. Tiene una longitud de 6.003 kilómetros, cuenta con 20 curvas y exige completar 51 vueltas durante el Gran Premio, para alcanzar una distancia total de 306.049 kilómetros.

Su diseño combina zonas muy diferentes. Una de sus principales características es la extensa recta ubicada junto a la costa, donde los pilotos pueden aprovechar el rebufo y alcanzar velocidades elevadas. En contraste, el sector que atraviesa la Ciudad Vieja presenta un recorrido mucho más estrecho, con curvas que dejan poco margen para cometer errores.

Esta combinación también representa un reto para los equipos al momento de configurar los monoplazas. Necesitan encontrar un equilibrio entre el rendimiento en las zonas sinuosas y una configuración que permita reducir la resistencia en las largas rectas.

Así es el circuito de Bakú, pista donde se corre el GP de Azerbaiyán. (Foto: F1)

La pista recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 2016, año en el que Pérez consiguió su primer podio en este escenario al terminar tercero con Force India. Dos años después volvió a ocupar el tercer lugar.

La primera victoria del mexicano en Bakú llegó en 2021, cuando consiguió imponerse después del abandono de Max Verstappen y mantuvo la primera posición tras el relanzamiento de la carrera. Ese triunfo también representó su primera victoria con Red Bull.

Pérez volvió a subir a lo más alto del podio en 2023. Aquel fin de semana tuvo un resultado todavía más especial porque también ganó la carrera Sprint, antes de conquistar el Gran Premio principal.

Gran Premio de Azerbaiyán 2026: ¿Cuándo y a qué hora ver la carrera de F1?

El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 se disputará el sábado 26 de septiembre a las 05:00 horas, tiempo del centro de México. Será una edición diferente para los aficionados de la Fórmula 1, pues la carrera no se celebrará en domingo como ocurre habitualmente.

El cambio responde al Día del Recuerdo de Azerbaiyán, que se conmemora el domingo 27 de septiembre, por lo que el programa del Gran Premio fue adelantado para evitar que la carrera coincidiera con las actividades conmemorativas.

Cuándo : sábado 26 de septiembre del 2026

: sábado 26 de septiembre del 2026 A qué hora : 05:00 horas, tiempo del centro de México.

: 05:00 horas, tiempo del centro de México. Dónde ver: Sky Sports, izzi y F1 TV Pro

Para ‘Checo’ Pérez, será una nueva oportunidad de competir en uno de los circuitos que mejores resultados le han dejado durante su trayectoria en la Fórmula 1. El mexicano buscará aprovechar su experiencia en Bakú para conseguir un resultado destacado con Cadillac.