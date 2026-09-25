Detienen a chofer de ambulancia del IMSS por manejar ebrio y chocar en Azcapotzalco: Hay un herido

El conductor de la ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que arroyó a una persona y embistió a ocho autos, fue separado de sus funciones y está detenido a disposición del Ministerio Público.

El IMSS reconoció el incidente y que uno de sus operadores perdió el control de la ambulancia la tarde de este jueves 24 de septiembre.

Explicó que colabora con las autoridades para las investigaciones correspondientes, y que no tolerará conductas que pongan en riesgo a la población. Además, aplicará las sanciones que correspondan una vez que terminen las diligencias.

Videos en redes sociales mostraron el momento en el que el chofer pierde el control de la ambulancia sobre las calles de la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco.

El hombre negó estar ebrio cuando fue cuestionado, y las imágenes en redes sociales mostraron cómo intentó acelerar aunque la ambulancia ya había chocado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) explicó que tomó conocimiento de los hechos a través del Centro de Comando y Control, y que el atropellamiento y los choques ocurrieron entre las calles Orquídea y Tlatilco.

Además, confirmaron que el hombre estaba en “aparente estado etílico”.

¿Qué se sabe de la persona atropellada por la ambulancia del IMSS?

El incidente de la ambulancia del IMSS dejó a una persona atropellada, de la cuál no se reveló su identidad públicamente.

Paramédicos de la Cruz Roja le diagnosticaron una probable fractura de fémur derecho, por lo que fue hospitalizado para recibir atención médica.

Al respecto, el IMSS informó que la víctima recibe acompañamiento institucional.

Respecto a los autos dañados por el choque de la ambulancia en CDMX, explicó que dará seguimiento a los daños materiales y los procesos para indemnizar a las personas afectadas, según los procedimientos correspondientes.

Aún se desconocen los delitos por los que sería juzgado el conductor de la ambulancia.