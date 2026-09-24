Comienza batalla legal contra el IMSS Durango por muerte de bebés; presentan denuncias ante la FGR

Una de las denuncias ya había sido presentada previamente, mientras que tres familias acudieron este jueves por la tarde.

Durango, Dgo.- La batalla legal por la muerte de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango comenzó este jueves, con la presentación de denuncias individuales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Instituto Mexicano del Seguro Social y quien resulte responsable.

Fermín Alonso Flores, presidente de la Barra de Abogados, acudió a la sede de la FGR a presentar las denuncias en representación de las familias, quienes buscan que se esclarezca lo ocurrido con sus bebés y si existió alguna responsabilidad por las condiciones en que fueron atendidos.

Una de las denuncias ya había sido presentada previamente, mientras que tres familias acudieron este jueves por la tarde y, horas después, estaba previsto que la familia originaria de Tepehuanes realizara el mismo procedimiento acompañada por integrantes de la Barra de Abogados.

¿Qué dicen las demandas contra el IMSS Durango?

La representación legal evitó revelar todos los detalles contenidos en las carpetas debido a que la investigación ministerial está en curso y existe información que, de hacerse pública en este momento, podría interferir con las indagatorias.

Sin embargo, uno de los puntos que ya forma parte de la denuncia es la ausencia de necropsias a los bebés fallecidos.

La Fiscalía General del Estado confirmó que los recién nacidos no fueron sometidos a este procedimiento y señaló que la falta de una necropsia, en un caso de estas características, puede tener implicaciones legales.

“Uno de los aspectos que deberán esclarecerse es por qué no se practicaron las necropsias y bajo qué circunstancias se tomó esa decisión”, indicó el abogado y sostuvo que habría sido una determinación del IMSS sin considerar a los padres.

El IMSS confirmó la presencia de Klebsiella pneumoniae en cuatro de los cinco recién nacidos, pero ha señalado que la relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa bajo análisis. El Instituto también informó que mantiene abierta la investigación y que no descarta ninguna línea.

Por ello, la representación legal de las familias sostuvo que será el Ministerio Público Federal el que determine qué ocurrió y si existe alguna conducta que pueda constituir un delito.

Una batalla legal contra una institución federal

Flores explicó que la denuncia se presentó ante la FGR porque los hechos ocurrieron dentro de instalaciones del IMSS y será el Ministerio Público Federal quien determine las responsabilidades que correspondan.

Reconoció que será una batalla legal importante para las familias y para la sociedad duranguense, pero evitó adelantar los posibles delitos o señalar directamente a personas, debido a que eso corresponde determinarlo a la autoridad ministerial.

También aseguró que existen todavía muchas inconsistencias que no pueden hacerse públicas en este momento porque forman parte de la investigación, pero que tendrán que salir a la luz conforme avance el procedimiento.

IMSS respeta el derecho de los padres a denunciar

El IMSS, por su parte, informó que respeta el derecho de las familias a presentar denuncias y que colaborará con la FGR en todo lo que la Fiscalía solicite. También señaló que entregó y revisó expedientes clínicos con cuatro de las cinco familias y que los análisis de laboratorio continúan.

La investigación federal tendrá ahora que reconstruir qué ocurrió en la UCIN del Hospital General de Zona número 1, establecer las causas de las muertes y determinar, en su caso, si existieron responsabilidades.

A través de un comunicado, el gobernador del Estado, Esteban Villegas, exigió transparencia, luego de sostener una reunión con el director general del IMSS, Zoé Robledo, en la Ciudad de México, donde acordaron trabajar juntos para esclarecer este lamentable suceso.