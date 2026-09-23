‘Estamos frente a una atrocidad’: Padres de bebés fallecidos en IMSS Durango alistan denuncia ante FGR

Familiares de los recién nacidos fallecidos acudieron a una reunión con autoridades del IMSS para conocer los avances de la investigación.

Durango, Dgo.- Los padres de los cinco bebés que murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango, salieron de una reunión con personal del Instituto con más preguntas que respuestas y con una decisión: llevar el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estamos frente a una atrocidad”, dijo Diego Tovalín, uno de los padres al salir del encuentro, en el que participaron representantes del IMSS de Durango y personal enviado desde la Ciudad de México.

Las familias acudieron a la reunión para conocer qué han encontrado las autoridades en la investigación por las cinco muertes registradas entre el 15 y el 19 de septiembre. De acuerdo con el presidente del Colegio Barra de Abogados, Fermín Flores, quien ahora lleva la representación de los padres, el IMSS les informó que existe un brote hospitalario, pero que los estudios continúan.

La defensa recibió documentos que serán revisados antes de presentar la denuncia y advirtió que también se contrastará la información contenida en los expedientes con lo que los padres aseguran haber vivido dentro del hospital.

“Una cosa es lo que dice el documento y otra cosa es lo que vivieron ellos ahí estando en el hospital”, señaló el abogado.

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 permanece cerrada a nuevos ingresos. (Martha Casas / Corresponsal)

¿Qué bacteria fue detectada en los bebés fallecidos del IMSS Durango?

El IMSS confirmó este miércoles que cuatro de los cinco recién nacidos fallecidos dieron positivo a la bacteria asociada con el brote.

La bacteria fue identificada como Klebsiella pneumoniae, de acuerdo con información difundida por Alva Santos, directora de prestaciones del Instituto. Sin embargo, las autoridades han insistido en que encontrar el microorganismo en cuatro de los bebés no significa, por ahora, que ya esté confirmado que fue la causa de las muertes.

La coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, Adriana Toriz Saldaña, informó que entre el 1 y el 19 de septiembre fueron atendidos 11 recién nacidos en la UCIN. Seis fueron dados de alta y en ninguno de ellos se identificó la bacteria.

El IMSS mantiene la investigación para determinar si existe una relación entre la bacteria y los fallecimientos. También amplió los estudios microbiológicos a todo el Hospital General de Zona número 1 y hasta ahora, la institución ha informado que la bacteria no ha sido localizada en otras áreas del hospital y que la UCIN, permanece cerrada a nuevos ingresos.

Padres de bebés fallecidos en Durango cuestionan información del IMSS

“No crean los comunicados que el IMSS lanza”, expresaron los padres de familia al terminar la reunión con directivos del IMSS.

Para las familias, la información entregada hasta ahora no ha sido suficiente. Diego Tovalín, uno de los padres cuestionó directamente los comunicados oficiales del Instituto y pidió no confiar en la información que se ha difundido sobre el caso.

El padre también señaló que, según lo que conocieron durante el encuentro, no sería una sola bacteria, aunque evitó explicar más detalles para no interferir con la investigación.

Las familias ya habían señalado anteriormente que sus hijos tuvieron un deterioro rápido y que no recibieron oportunamente los resultados de los estudios que se les practicaron. También, denunciaron ante El Financiero presuntas irregularidades dentro de la UCIN, entre ellas situaciones relacionadas con higiene y protocolos de atención.

¿Hubo negligencia en las muertes de cinco bebés en el IMSS?

El abogado evitó anticipar si hubo negligencia médica o alguna otra responsabilidad. Corresponde al Ministerio Público determinar qué delito, en caso de existir, pudo haberse cometido y quiénes podrían resultar responsables.

“Obviamente se denuncia todo lo que sucedió y el Ministerio Público, después de la conclusión a la que llegue, va a determinar si es una negligencia o alguna otra situación de lo que sucedió con los bebecitos”, señaló.

La defensa también revisará cuánto tiempo pasó entre las primeras muertes, la detección del problema y la comunicación con los padres y las autoridades.

Los abogados consideran que este punto deberá ser parte de la investigación, debido a que los padres aseguran que hubo situaciones dentro del hospital que no coinciden con la información que posteriormente conocieron.

Familias de los menores exigen esclarecer qué ocurrió en la UCIN

Los abogados sostienen que la investigación debe realizarse a nivel federal debido a que los fallecimientos ocurrieron dentro de una institución federal.

Por ello, confirmaron que presentarán una denuncia ante la FGR y no ante la Fiscalía General del Estado.

La representación legal estará a cargo de la Barra de Abogados, que ofreció acompañamiento a las familias y asumirá la defensa de los padres de los cinco bebés.

El abogado señaló que la denuncia se presentará “a la brevedad”, aunque evitó proporcionar una fecha exacta o detalles de la estrategia jurídica.

Otro de los puntos que deberá aclararse es si a los bebés se les practicaron necropsias y qué resultados arrojaron.

El abogado dijo que tiene información al respecto, pero prefirió no adelantarla hasta que sea revisada dentro de la investigación federal.

La Fiscalía de Durango también ha planteado la posibilidad de realizar exhumaciones. Sobre este punto, la defensa señaló que cualquier decisión tendrá que ser tomada por las propias familias.

El abogado consideró que los padres deben decidir si están dispuestos a someter nuevamente los cuerpos de sus hijos a procedimientos periciales, tomando en cuenta el impacto que esto tendría para ellos.