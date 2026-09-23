IMSS confirma bacteria en 4 de 5 bebés fallecidos en Durango; padres exigen a la FGR investigar los casos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que cuatro de los cinco recién nacidos, que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 de Durango, dieron positivo a la bacteria asociada con el brote. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido que el microorganismo haya sido la causa de los decesos.

La información fue dada a conocer por Adriana Josefina Toriz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS de Durango y vocera oficial del caso, quien informó que el análisis epidemiológico concluyó este martes 22 de septiembre.

La investigación se realiza de manera conjunta entre el IMSS, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

¿Qué sabemos de los bebés que dieron positivo a la bacteria en Durango?

De acuerdo con Toriz Saldaña, entre el 1 y el 19 de septiembre fueron atendidos 11 recién nacidos en la UCIN, todos con condiciones graves que requirieron cuidados intensivos.

De ese total, seis bebés fueron dados de alta y actualmente se encuentran en sus domicilios con sus familias. En ninguno de estos pacientes se identificó la bacteria asociada con el brote.

No obstante, cinco recién nacidos fallecieron en el hospital de Durango. De ellos, cuatro dieron positivo al microorganismo, mientras que en el quinto caso los estudios realizados hasta ahora no detectaron la bacteria.

La funcionaria precisó que la posible relación entre la bacteria y los fallecimientos continúa bajo investigación, por lo que todavía no se puede establecer una relación causal. Añadió que los resultados serán comunicados primero a las familias.

Padres acudirán a la FGR por bacteria en hospital de Durango

Los padres de los cinco recién nacidos fallecidos anunciaron que acudirán ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que se investiguen las circunstancias de los decesos y, en su caso, se determinen las posibles responsabilidades.

El IMSS señaló que continuará con la vigilancia epidemiológica y las investigaciones para identificar el origen del brote y determinar si existe una relación causal entre la bacteria detectada y los fallecimientos.

Las autoridades anunciaron que el próximo reporte oficial se dará a conocer este miércoles 23 de septiembre por la noche.

IMSS amplía investigación en todo el hospital por bacteria en Durango

Tras los resultados, el IMSS y las autoridades sanitarias federales ampliaron la vigilancia microbiológica y los estudios a todo el Hospital General de Zona número 1, y no únicamente a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Hasta ahora, de acuerdo con el reporte de la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica, la bacteria no ha sido identificada en ninguna otra área del hospital.

La UCIN permanece cerrada y no recibe nuevos ingresos mientras continúan las medidas de contención, vigilancia y control. El IMSS había anunciado esta restricción temporal desde el inicio de las investigaciones.

La institución también rechazó versiones sobre una paciente oncológica de 14 años que presuntamente habría presentado la misma bacteria.

Toriz Saldaña explicó que la adolescente recibe el tratamiento y seguimiento correspondientes, pero los estudios no encontraron en ella la bacteria asociada con el brote.

Zoé Robledo se traslada a Durango por bacteria en hospital

Zoé Robledo, titular del Instituto, se trasladó a Durango para dar seguimiento a las investigaciones y acompañar a las familias de los recién nacidos fallecidos, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera atender el caso.

El director general había mantenido comunicación con autoridades locales y con el personal federal enviado a Durango para participar en la investigación, en la que también intervienen especialistas de la Dirección General de Epidemiología y Cofepris.

Durante su estancia en la entidad se prevé que Robledo dé seguimiento a las investigaciones con directivos del hospital y autoridades sanitarias, además de mantener contacto con las familias de los cinco recién nacidos fallecidos.

Por su parte, Jorge Marengo, titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, permanece en Durango para acompañar directamente a los familiares.



