¡Es OFICIAL! Javier Aguirre es el nuevo entrenador del Valencia: ¿Por cuánto tiempo firmó ‘El Vasco’?

Javier Aguirre llega al Valencia con la responsabilidad de sacar al equipo adelante, pues solo ha sumado cuatro puntos en siete partidos. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

¡Javier Aguirre regresa al banquillo! El Valencia CF anunció oficialmente que ‘El Vasco’ es el nuevo entrenador del equipo de LaLiga, cargo al que llega luego de haber dirigido a la Selección Nacional de México en el Mundial 2026.

El club de Primera División confirmó que llegó a un acuerdo con el director técnico mexicano después de varios días de negociaciones, a través de un comunicado que compartió en redes sociales.

La firma del contrato marca el regreso de ‘El Vasco’ Aguirre al futbol español. El técnico trabajó previamente con seis equipos de LaLiga: Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

¿Por qué el Valencia eligió a Javier Aguirre como su nuevo entrenador?

El nuevo director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, explicó durante su presentación en el cargo que Javier Aguirre fue elegido como entrenador porque no le asusta el contexto por el que atraviesa la entidad y afronta el reto con “mucha ambición”.

El mexicano llega en un momento complicado para el conjunto de LaLiga. El Valencia CF solo ha sumado cuatro puntos en los siete partidos disputados y se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla general de la temporada 2026-2027.

Javier Aguirre es el nuevo director técnico del Valencia CF. (EFE/ Alex Cruz)

“Uno de sus valores más importantes es la gestión de grupo. El contexto del Valencia no le asusta, sabe dónde viene, viene con mucha ambición y necesitamos a alguien que no le asusten los retos. Conoce la Liga y Valencia, que es importante”, destacó este miércoles en la sala de prensa de Mestalla.

Braulio también valoró la implicación de Aguirre a través de una anécdota: “Tuvimos una videollamada de hora y pico tras el partido contra el Alavés en la que habló de cosas que necesitamos. También pidió videos de todos los partidos para analizar el equipo”.

¿Por cuánto tiempo firmó Javier Aguirre con el Valencia?

En su comunicado, el Valencia CF explicó que el acuerdo establece que ‘El Vasco’ se incorpore al equipo desde ahora y permanezca al frente hasta el final de la temporada. Después se tomará una decisión sobre su continuidad.

“El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el Club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional”, explicó el club.

Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia, no brindó detalles sobre el periodo extra que tendría la institución para ampliar el vínculo con Aguirre; sin embargo, aclaró que “no hay entrenador firmado para el año que viene ni de lejos”.

Por ahora, durante este periodo se evaluará el desempeño de ‘El Vasco’ tanto en la cancha como en los vestidores: “Podemos quedar decimocuartos o decimoquintos y estar contentos con él y ampliarlo. Juzgaremos el día a día con los jugadores”, comentó.

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