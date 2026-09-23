‘Odalys’ sube a huracán categoría 1 en el Pacífico: ¿Se juntará con ‘Polo’? Esta será su trayectoria

El huracán ‘Odalys’ se intensificó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre, mientras se desplaza sobre aguas abiertas del océano Pacífico y se mantiene alejado de las costas mexicanas.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de Odalys se localizó a 2 mil 85 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 km/h.

El ciclón se desplaza hacia el este-noroeste a 15 km/h y, debido a su distancia y trayectoria, por el momento no representa peligro para el territorio mexicano.

¿Huracanes ’Odalys’ y ‘Polo’ se juntarán en el Pacífico?

La presencia de los huracanes Odalys y Polo en el Pacífico ha generado dudas sobre la posibilidad de que ambos sistemas interactúen.

Cuando dos ciclones tropicales se acercan lo suficiente, pueden presentarse interacciones conocidas como efecto Fujiwhara, un fenómeno en el que los sistemas comienzan a girar alrededor de un centro de circulación común y pueden modificar sus trayectorias.

En determinadas condiciones, uno de los ciclones puede terminar absorbiendo al otro, aunque esto depende de factores como la distancia entre ambos sistemas, su intensidad, tamaño y las condiciones atmosféricas que los rodean.

Sin embargo, las proyecciones actuales no señalan que Odalys y Polo vayan a unirse ni que ambos tengan un impacto directo sobre las costas mexicanas.

Mientras Odalys avanza sobre aguas profundas del Pacífico, Polo mantiene una trayectoria mucho más cercana al litoral mexicano. Las autoridades mantienen bajo vigilancia la evolución de ambos sistemas.

¿Dónde está el huracán ‘Polo’ HOY 23 de septiembre?

Durante la mañana de este miércoles, Polo se mantiene como huracán categoría 4, después de haber alcanzado categoría 5 el martes.

A las 06:00 horas, su centro se localizó aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 240 km/h, rachas de hasta 295 km/h y se desplaza hacia el norte a 4 km/h.

Polo continúa bajo vigilancia debido a su cercanía con las costas del Pacífico mexicano, particularmente por sus efectos asociados, como lluvias, viento y oleaje elevado.

¿Cuál será la trayectoria del huracán ‘Odalys’?

Por ahora, Odalys continuará desplazándose sobre el océano Pacífico, lejos de las costas mexicanas.

Su trayectoria prevista la mantiene sobre aguas profundas, por lo que no se espera un impacto directo en México.

En tanto, las autoridades meteorológicas continuarán monitoreando su evolución debido a que las condiciones atmosféricas pueden modificar la intensidad y el rumbo de los ciclones tropicales.