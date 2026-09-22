Huracán ‘Polo’ alcanzó la máxima categoría: ¿Qué puede fortalecerlo aún más?

El huracán ‘Polo’ alcanzó la categoría 5, que es la más alta, pero, ¿puede ser aún más peligroso?

Aunque no existe una denominación mayor para este tipo de ciclones, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos explicó que ‘Polo’ puede tener incrementos en su intensidad durante su paso cerca de las costas de México.

A corte de las 18:00 horas de este martes 22 de septiembre, explicaron que el huracán ‘Polo’ presenta vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora. Sin embargo, “se esperan fluctuaciones en la intensidad” durante los próximos días, lo que lo vuelve más riesgoso, ya que es posible que registre rachas de viento aún más altas.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que los huracanes se dividen según los vientos máximos sostenidos en la escala Saffir-Simpson.

A partir de vientos máximos sostenidos de 252 kilómetros por hora se les considera huracán categoría 5. ‘Polo’ supera esta denominación por 28 kilómetros.

Es la categoría más peligrosa y provocan el colapso de techos y paredes, arrastre de construcciones y erosión grave de playas.

Los peligros del huracán ‘Polo’ en México

El Centro Nacional de Huracanes explicó que, debido a sus condiciones, el huracán ‘Polo’ provocará lluvias con “inundaciones potencialmente mortales” y deslaves que afectarían a las comunidades en zonas costeras.

Oaxaca, Colima y Jalisco serán algunos de los estados más afectados por el paso del huracán ‘Polo’ de categoría 5 y sus efectos.

¿Dónde está el huracán Polo y qué estados esperan lluvias torrenciales?

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que ‘Polo’ se mantendrá como huracán categoría 5 hasta el jueves 24 de septiembre.

Para este martes, se esperan lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Jalisco, específicamente en las regiones sur, suroeste y costa.

Sin embargo, las lluvias más intensas de 75 a 150 milímetros se concentrarán en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Respecto a los vientos, Michoacán y Guerrero esperan rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, y Jalisco y Colima de hasta 60 kilómetros por hora.

Trayectoria actualizada del huracán ‘Polo’

Conagua informó que el huracán ‘Polo’ pasará más lejos de lo previsto en días anteriores, y aunque se mantiene en categoría 5, no se acercará a más de 235 kilómetros a las costas mexicanas.

Esta será su trayectoria según los pronósticos: