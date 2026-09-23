‘Cautela’ de Banxico con la tasa de interés empeora tipo de cambio: Peso se deprecia 1.16%

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este miércoles 23 de septiembre.

El peso mexicano se deprecia con fuerza ante el dólar este miércoles 23 de septiembre, mientras los operadores están a la espera de la decisión de política monetaria del Banco de México.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en las 17.49 unidades, 20 centavos más o una depreciación de 1.16 por ciento con respecto al cierre del Banxico del martes 22 de septiembre.

“El peso se deprecia en la antesala de la decisión de política monetaria del Banco de México de mañana jueves 24 de septiembre, para la que se espera que mantenga la tasa de interés sin cambios en 6.50 por ciento”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

La especialista contrastó ese escenario con el de la Fed. El mercado anticipa que la tasa de interés en Estados Unidos podría subir tres veces en 25 puntos base hacia junio de 2027, lo que acortaría más el diferencial de tasas con México.

El aumento del precio del diésel avivó las apuestas de que la Reserva Federal seguirá subiendo las tasas, ya que el gobernador Michael Barr señaló que probablemente sea necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria para llevar la inflación al nivel objetivo. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se disparó a su nivel más alto desde 2007 y el dólar se revalorizó.

¿Cuáles son las monedas más depreciadas ante el dólar HOY 23 de septiembre?

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.93 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.97 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.06 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.34 por ciento.

Otras monedas que, como el peso, se deprecian con fuerza ante el dólar son el peso colombiano con 1.10 por ciento; el peso chileno con 1.05 por ciento; el florín húngaro con 0.94 por ciento; el rand sudafricano con 0.87 por ciento, y el zloty polaco con 0.82 por ciento. La única divisa que se aprecia es la rupia de Indonesia con 0.40 por ciento.

Con información de Bloomberg