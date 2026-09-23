Actividad económica en México perfila crecimiento de 2.5 por ciento en agosto

La actividad económica en México apunta a un crecimiento de 2.5 por ciento anual en agosto, tras el avance de 2.8 por ciento durante el mes previo, lo que confirmaría un mejor desempeño de la actividad productiva en el tercer trimestre.

Desde finales de 2023, la economía no crecía a tasas superiores al 2 por ciento durante dos meses consecutivos.

De acuerdo con los resultados del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del Inegi, la industria avanzó 2.7 por ciento anual en agosto, por arriba del 2.4 por ciento del mes previo, y además sería su mayor avance desde octubre de 2023.

En tanto, los servicios perfilan un crecimiento de 2.6 por ciento en agosto, por debajo del 2.9 por ciento del mes previo, pero representan el principal impulsor de la economía.

A tasa mensual, las cifras del IOAE revelan que la actividad económica moderó su crecimiento de 0.6 por ciento en julio, a 0.1 por ciento en agosto.

En las actividades secundarias, el crecimiento se desaceleró de 0.5 a 0.2 por ciento, y en las actividades terciarias pasó de 0.6 a 0.1 por ciento.

(El Financiero)

Falta solidez en la actividad económica

Para Sergio Luna, economista en jefe de Banca Mifel, las cifras del Inegi revelan que hay un poco más de actividad en el tercer trimestre, pero dista de una recuperación franca.

Señaló que en el año la tasa de crecimiento económico será mayor al 1 por ciento, lo que se compara favorablemente con el año pasado, pero no mucho más. “Esta economía sigue sin crecer lo que nos gustaría”.

Andrés Abadía, economista en jefe para América Latina en Pantheon Macroeconomics, señaló que un dato aislado no cambia la historia de fondo de una economía que carece de un crecimiento sólido.

Advirtió que persiste la debilidad en la inversión, un desempeño modesto en las ventas al por menor y un mercado laboral con signos de agotamiento.

Consideró que la economía requiere un alivio mediante recortes a la tasa de interés , una medida que hoy permanece frenada debido a las presiones inflacionarias que no terminan de ceder.

Al respecto, Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve por Más, puntualizó que, al tratarse de estimaciones preliminares, de materializarse los avances de julio y agosto, se recuperaría el terreno perdido en mayo y junio.

Sin embargo, aclaró que un par de lecturas positivas no representan un punto de inflexión para la economía mexicana , la cual permanece atrapada en una senda de bajo crecimiento explicada por la incertidumbre, limitaciones en infraestructura, baja inversión y menor productividad.

James Salazar, subdirector de análisis económico en Kapital Grupo Financiero, destacó la revisión al alza del dato de julio de 0.1 a 0.6 por ciento mensual, lo que perfila un arranque del segundo semestre más acelerado.

No obstante, consideró que será complicado mantener ese ritmo, y señaló que esta expansión generalizada consolida un piso para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2026 alrededor de 1.4 o 1.5 por ciento.

Seguirá la expansión de la actividad económica en México

Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver, señaló que hacia delante se espera que la actividad económica mantenga un crecimiento moderado durante la segunda mitad del año, apoyada por el consumo y una recuperación gradual de la inversión.

“En este contexto, mantenemos nuestro pronóstico de crecimiento del PIB en 1.2 por ciento para 2026”, apuntó.

Analistas de Banamex señalaron que en los primeros 8 meses del año, el IOAE reporta un avance anual de 1.5 por ciento, superior al 0.2 superior al mismo periodo del año previo, pero siguen proyectando que el PIB crecerá 1.4 por ciento en todo 2026.

Para analistas de Monex, la evolución de la actividad continuará dependiendo del desempeño de la industria, de la fortaleza de los servicios y del comportamiento de la demanda interna, particularmente del consumo y la inversión.