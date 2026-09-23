‘Moho y falta de filtración’: ¿Qué irregularidades encontraron en el Lago con ameba ‘comecerebros’?

La empresa encargada del lago de Fornelos Wake será multada por las irregularidades encontradas en el sitio.

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) confirmó la imposición de una multa de 2 millones 111 mil 580 pesos a la empresa responsable del lago artificial de Fornelos Wake, tras detectar irregularidades sanitarias y confirmar la presencia de la ameba Naegleria fowleri, relacionada con el fallecimiento de una persona. Las actividades del establecimiento permanecen suspendidas de manera indefinida.

La sanción corresponde a 18 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) y deriva de deficiencias encontradas en la calidad del agua.

¿Qué irregularidades encontraron en el lago artificial de Fornelos Wake?

Entre las irregularidades se identificaron la falta de programas y bitácoras de limpieza, presencia de moho, problemas de circulación y filtración, además de ausencia de cloro residual libre en los puntos evaluados.

Al corte del 21 de septiembre, 148 personas permanecían bajo seguimiento epidemiológico, de una lista inicial de 361 usuarios que ingresaron al lago artificial de Fornelos Wakeentre el 4 de agosto y el 4 de septiembre. La mayoría de las personas registradas son menores de edad.

La SSY mantiene contacto telefónico con las personas identificadas para vigilar su estado de salud y emitir recomendaciones. De acuerdo con el secretario de Salud, Alberto Alcocer Gamboa, ninguna de las personas bajo seguimiento ha presentado síntomas y ya transcurrió el periodo inicial de incubación de mayor riesgo.

La vigilancia epidemiológica continuará hasta el 4 de octubre. Aunque las autoridades señalaron que actualmente el riesgo es mínimo, el protocolo se mantendrá vigente para dar seguimiento a las personas que estuvieron expuestas durante el periodo señalado.

¿Abrirá de nuevo el lago Fornelos Wake?

Como medida preventiva, la SSY tomó muestras en cuerpos de agua de Cabo Norte, La Plancha y el Parque Zoológico del Centenario, cuyos resultados permanecen en proceso. También se realizarán muestreos en el Acuaparque, Animaya y el Parque Ecológico del Poniente.

Para una eventual reapertura de Fornelos Wake, la empresa deberá acreditar el saneamiento y acondicionamiento técnico del agua, presentar resultados de laboratorios certificados y cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-245-SSA1-2010. El plazo establecido para atender las medidas es de uno a tres meses.

Además, el 29 de septiembre se instalará la Comisión Estatal de Agua Segura, con participación de autoridades sanitarias, ambientales, de agua y organismos académicos.

La SSY pidió a quienes hayan ingresado al lago entre el 4 de agosto y el 4 de septiembre y no hayan sido contactados comunicarse al 999 947 2198 o al correo notifica.epiyuc@ssy.gob.mx.