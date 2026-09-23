¿Qué políticos mexicanos con doble nacionalidad podrían quedarse sin ser gobernadores o presidentes?

La reforma sobre doble nacionalidad avanza al Senado. Estos son los políticos mencionados y los cargos que contempla el dictamen. (Cuartoscuro).

La aprobación en lo general y en lo particular de la reforma constitucional en materia de nacionalidad por parte de la Cámara de Diputados puso nuevamente bajo discusión los casos de políticos mexicanos que cuentan con una segunda nacionalidad, principalmente estadounidense. ¿Quiénes podrían perder la oportunidad de contender en próximas elecciones si se aprueba el proyecto?

El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece nuevos requisitos para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La propuesta señala que quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

La reforma fue aprobada con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, por lo que el proyecto fue turnado al Senado para continuar con el proceso legislativo.

Entre los políticos mencionados durante la discusión se encuentran Javier Corral, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Jaime Bonilla Valdez y Ernesto Ruffo Appel, además de otros funcionarios y figuras públicas con una segunda nacionalidad.

Javier Corral

Javier Corral, actual senador de Morena y exgobernador de Chihuahua, nació en El Paso, Texas, por lo que cuenta con nacionalidad estadounidense por nacimiento, además de la mexicana.

Su doble nacionalidad fue revisada en 2024 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante una impugnación relacionada con su candidatura al Senado.

En ese caso se determinó que su nacionalidad estadounidense no lo hacía inelegible, entre otros aspectos, porque la había adquirido por nacimiento y no mediante naturalización.

Francisco García Cabeza de Vaca

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, nació en McAllen, Texas, y cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Su caso también fue mencionado dentro de la discusión sobre los políticos mexicanos que poseen una segunda nacionalidad y que han ocupado cargos públicos de alto nivel.

Jaime Bonilla

Jaime Bonilla Valdez, quien fue gobernador de Baja California entre 2019 y 2021, nació en Tijuana y posteriormente adquirió la ciudadanía estadounidense después de radicar en California.

Su nombre apareció entre los casos de políticos con doble nacionalidad considerados en el contexto del debate legislativo.

Ernesto Ruffo Appel

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, también fue mencionado durante la discusión sobre los políticos mexicanos que cuentan con una segunda nacionalidad.

Paco Ignacio Taibo y Héctor Díaz Polanco

El debate también incluyó a funcionarios que no han ocupado gubernaturas, pero que han contado con una nacionalidad distinta a la mexicana.

Entre ellos se encuentra Paco Ignacio Taibo, quien tiene nacionalidad española y estuvo al frente del Fondo de Cultura Económica, así como Héctor Díaz Polanco, de origen dominicano.

El dictamen contempla una aplicación gradual y establece que los nuevos requisitos entren en vigor a partir del proceso electoral de 2028.

La medida tampoco afectaría a funcionarios que ya se encuentren en funciones. El proyecto deberá ser analizado y votado ahora por el Senado.