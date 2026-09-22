‘Ustedes ondean la bandera de los cárteles’: Germán Martínez va vs. Morena en debate de doble nacionalidad

Germán Martínez rechazó que una reforma para evitar candidaturas con doble nacionalidad beneficie la soberanía de México.

Germán Martínez, diputado del PAN, aprovechó la discusión en San Lázaro sobre la prohibición de candidaturas y gobernadores con doble nacionalidad para criticar a Morena por “ondear la bandera del narco”.

“El comandante supremo no debe tener dos banderas. Cierto. Muchos de Morena tienen la bandera de México en el suelo, y ondean orgullosos la bandera de los cárteles criminales”, declaró Martínez en tribuna.

Agregó que, según él, defender a los funcionarios acusados de nexos con el narco es “escupir la bandera, a la soberanía y a los soldados”.

Aseguró que Morena ondea la bandera de La Familia Michoacana, la del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la de Los Zetas.

Germán Martínez critica ley contra doble nacionalidad: Migrantes están sin sus derechos

El diputado panista mencionó que México no está completo sin las personas migrantes. En ese punto, criticó la falta de oportunidades que obliga a las familias a salir del país.

Con frases como “las familias están desgarradas” y “los migrantes no están completos en todos sus derechos”, criticó la iniciativa con la que se prohíbe la doble nacionalidad en candidaturas.

“Muchos están allá porque no encontraron un país soberano aquí. Es decir, una escuela soberana, con enseñanza útil, o un hospital soberano, con medicinas y médicos profesionales. Eso es soberanía”, declaró el diputado Germán Martínez.

Con ello, criticó el discurso de la 4T sobre la soberanía, y señaló que la soberanía no es dar clases de historia o del pasado con referencia a Hernán Cortés “y alucinarse en el ayer, en Palacio Nacional, con Maximiliano y Carlota”.

En cambio, la soberanía es “un buen vivir para los mexicanos hoy”.

Mencionó que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno panista de Felipe Calderón, “no tienen doble nacionalidad”.

Finalmente, dejó claro que no quiere que Donald Trump, ni que sus gatos viudos o los gatos viudos de Fidel Castro “resuelvan los problemas de los mexicanos”