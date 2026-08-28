Cabeza de Vaca ‘reta’ a Sheinbaum y dice que se queda en EU… pero aún así busca la Presidencia de México

Cabeza de Vaca ‘reta’ a Sheinbaum y dice que busca la Presidencia de México.

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien se refugia en Estados Unidos, aseguró este viernes 28 de agosto que no regresará a México, aunque advirtió que mantiene su intención de buscar la Presidencia de la República.

En entrevista radiofónica, García Cabeza de Vaca fue cuestionado sobre si regresaría a México y cómo podría competir por la Presidencia del país si permanece en Estados Unidos.

“¿No vas a venir a México?”, fue cuestionado.

“No. Imagínate”, respondió Cabeza de Vaca en entrevista con Azucena Uresti.

Ante la pregunta de cómo aspiraría por la Presidencia, el exgobernador señaló que analizará las opciones con sus abogados: “Bueno, vamos a ver. Ya estaremos viendo esto con mis abogados y de qué manera puedo yo participar”.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la aspiración presidencial de García Cabeza de Vaca?

Las declaraciones del exgobernador García Cabeza de Vaca surgieron después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara que enviará una iniciativa de reforma constitucional para impedir que personas con doble nacionalidad puedan aspirar a la Presidencia de México o a una gubernatura.

La propuesta plantearía que quienes busquen alguno de estos cargos deban contar únicamente con nacionalidad mexicana.

Sheinbaum vinculó el anuncio con el caso de Cabeza de Vaca, al señalar que su doble nacionalidad ha sido un factor para que el gobierno de Estados Unidos no responda a la solicitud de extradición presentada por México.

La presidenta cuestionó que el exgobernador pueda aspirar a un cargo de elección popular mientras enfrenta señalamientos y permanece en Estados Unidos.

La reforma anunciada por Sheinbaum tendría que ser presentada y aprobada por el Congreso de la Unión, antes de convertirse en una modificación constitucional.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca acusa persecución política de Morena

El exgobernador de Tamaulipas sostuvo que los procesos emprendidos en su contra son m“ilegales” e “inconstitucionales”.

Afirmó que las autoridades buscan que enfrente un proceso similar al de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

“Ellos quieren que corra la misma suerte que Rosario Robles y que Ernesto Ruffo Appel, que vaya con un juez de control”, aseguró.

El exgobernador también aseguró que las autoridades no han revisado las pruebas que, de acuerdo con su versión, demostrarían que no existe fundamento para proceder en su contra.

Sus declaraciones se producen mientras enfrenta acusaciones y procesos legales en México, donde permanece prófugo de la justicia, de acuerdo con lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con información de Quadratín