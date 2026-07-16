Javier Corral reacciona a la detención de Ernesto ‘N’, exgobernador de BC: ‘Era una persona honesta’

Javier Corral declaró que el Gobierno debe actuar con coherencia en el caso contra Ernesto 'N'.

La detención de Ernesto ‘N’, el exgobernador de Baja California, sorprendió incluso a la bancada de Morena, ya que Javier Corral, senador de la 4T, se pronunció al respecto y mencionó que no sospechaba sobre las acusaciones en su contra.

Corral escribió en sus redes sociales que, discrepancias aparte, “siempre he tenido la concepción de una persona honesta, íntegra, un hombre de bien”.

Desconoció las acusaciones de huachicol fiscal en contra de Ernesto ‘N’, y mencionó que no sabía que había una investigación en su contra, por lo que no puede pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia.

Javier Corral y Ernesto ‘N’ fueron compañeros de partido en el PAN durante décadas, y aunque el exgobernador de Chihuahua ahora forma parte de Morena, reconoció la relevancia del panista detenido.

“Por la relevancia de la biografía personal de Ernesto Ruffo, así como el ambiente político en Baja California, dominado por la escalada de contradicciones, absurdos y mentiras que se propalan por su actual gobernadora y los graves señalamientos de su antecesor, es muy importante que se expliquen las acusaciones y los elementos que sustentan su detención”, escribió Javier Corral.

Finalmente, el senador de Morena confió en que el Ministerio Público hará valer las pruebas contundentes con las que solicitó la orden de aprehensión, ya que en caso contrario sería “autodestructivo” para el sistema institucional.

Preparan traslado de Ernesto ‘N’ a CDMX

Ernesto ‘N’ fue trasladado de las instalaciones de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) al Aeropuerto de Tijuana, Baja California, la noche de este jueves 16 de julio.

Se espera que sea trasladado a la Ciudad de México en las próximas horas, aunque se desconoce a qué fiscalía llegará primero para posteriormente ser recluido.

Ernesto ‘N’ estaría acusado de delincuencia organizada y contrabando, y se espera que en las próximas audiencias se den a conocer más detalles sobre el caso.

El PAN pide transparencia en el caso, y que no se dejen del lado las acusaciones contra funcionarios morenistas por presunta corrupción.