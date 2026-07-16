Agricultura regenerativa: Destaca La Cosmopolitana técnica del futuro de industria alimentaria

La agricultura regenerativa se posiciona como una de las tendencias más relevantes para el futuro del sector agroalimentario.

La forma en que se producen los alimentos atraviesa una transformación profunda impulsada por la necesidad de responder a desafíos como el cambio climático, la degradación de los suelos y la creciente demanda mundial de alimentos.

Por ello, la agricultura regenerativa se posiciona como una de las tendencias más relevantes para el futuro del sector agroalimentario, segmento al que pertenecen empresas como La Cosmopolitana, al proponer un modelo que no solo busca reducir impactos ambientales, sino restaurar activamente los ecosistemas productivos.

De acuerdo con especialistas y organismos internacionales, dicho enfoque integra prácticas como la rotación de cultivos, la reducción de la labranza, el uso de cultivos de cobertura, el manejo eficiente del agua y el fortalecimiento de la biodiversidad.

El objetivo yace en recuperar la salud de los suelos, aumentar su capacidad de captura de carbono y mejorar la resiliencia de los sistemas agrícolas frente a fenómenos climáticos extremos.

En línea con esta evolución, empresas vinculadas a la cadena alimentaria, como La Cosmopolitana, han comenzado a incorporar criterios de sostenibilidad y abastecimiento responsable dentro de sus procesos.

Particularmente, la compañía mexicana considera que la calidad y disponibilidad futura de los alimentos depende cada vez más de prácticas productivas que favorezcan la conservación de los recursos naturales, por lo que observa la agricultura regenerativa como un elemento estratégico para fortalecer cadenas de suministro más resilientes y sostenibles.

Del rendimiento agrícola a la regeneración de ecosistemas

A diferencia de los modelos convencionales, centrados principalmente en maximizar la productividad por hectárea, la agricultura regenerativa busca equilibrar la producción de alimentos con la recuperación de la fertilidad del suelo y la biodiversidad.

En ese sentido, diversos estudios muestran que esas prácticas pueden mejorar la retención de agua, reducir la erosión y aumentar la materia orgánica del terreno, factores clave para la productividad agrícola de largo plazo.

La tendencia también ha ganado fuerza entre grandes compañías globales, y un ejemplo de ello es Grupo Bimbo, multinacional que informó recientemente que superó las 500 mil hectáreas cultivadas bajo prácticas de agricultura regenerativa al cierre de 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 73 por ciento respecto al año anterior.

Misma razón por la cual la empresa mantiene además la meta de que el 100 por ciento de sus ingredientes clave provengan de tierras cultivadas bajo criterios regenerativos hacia 2050.

Mondelēz International ha impulsado programas de agricultura regenerativa en cadenas de suministro estratégicas como trigo y cacao, con el objetivo de fortalecer la salud del suelo, reducir emisiones y promover una producción agrícola más resiliente.

Una visión de futuro para la industria alimentaria

La adopción de modelos regenerativos refleja un cambio de paradigma que trasciende la producción primaria y alcanza a toda la cadena de valor alimentaria.

Dicha empresa señaló que tal evolución representa una oportunidad para impulsar prácticas que contribuyan a la sostenibilidad del sistema alimentario, al tiempo que fortalezcan la seguridad de suministro y la calidad de los productos.

Además, especialistas coinciden en que la combinación de conocimiento agronómico, innovación tecnológica y estrategias de regeneración de suelos será determinante para garantizar la disponibilidad de alimentos en las próximas décadas.

Por todo ello, más que una tendencia, la agricultura regenerativa comienza a consolidarse como una respuesta integral a los desafíos ambientales, productivos y sociales que enfrenta la industria alimentaria global.