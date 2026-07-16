Así operaba la red del exgobernador de BC detenido por huachicol: ‘Era la más grande’, según FGR

La investigación está relacionada con la “más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”, dijo Godoy

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la red de huachicol fiscal vinculada con el exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, es “la más grande de contrabando de combustible detectada hasta el momento” y reveló que operaba mediante un complejo esquema empresarial, financiero y logístico para introducir hidrocarburos desde Estados Unidos y evadir el pago de impuestos.

Durante un mensaje a medios la noche del jueves, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, informó que las investigaciones permitieron obtener 25 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la organización criminal. Hasta ahora, Ernesto “N” y otras tres personas ya fueron detenidas.

La fiscal explicó que el grupo operaba a través de empresas dedicadas formalmente a la importación de derivados del petróleo, pero al ingresar la mercancía al país declaraban volúmenes menores a los reales o registraban productos distintos para reducir el pago de contribuciones.

Según las indagatorias, la red utilizaba carros tanque de ferrocarril para transportar gasolina y diésel procedentes de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, los cuales eran distribuidos principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.

Declaraban apenas el 10% del combustible transportado

De acuerdo con la FGR, la organización declaraba únicamente el 10 por ciento de la capacidad real de cada ferrotanque. En algunos casos, reportaba cargamentos de 10 mil litros, cuando en realidad ingresaban hasta 110 mil litros de combustible.

La Fiscalía detalló que el hidrocarburo ingresaba al territorio nacional sin las revisiones aduaneras correspondientes y era descargado en vías ferroviarias de conexión para posteriormente ser transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas distintas.

Entre enero y julio de 2025, la organización habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.

Como resultado de estas operaciones, las autoridades estiman que más de 15 millones 299 mil litros de combustible fueron introducidos al país sin ser declarados, utilizando al menos 162 carros tanque para omitir el pago de impuestos federales.

Daño fiscal supera los 4 mil millones de pesos

La fiscal Godoy indicó que, únicamente por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos.

A ello se suman otros 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que el daño fiscal directo detectado hasta ahora supera los 106 millones 800 mil pesos.

Sin embargo, tras analizar las más de 4 mil operaciones de importación atribuidas a la organización, la FGR calculó que el quebranto total para la Hacienda pública rebasa los 4 mil millones de pesos.

Además, la dependencia identificó diferencias significativas entre los permisos otorgados y los volúmenes realmente importados. En el caso del diésel, las empresas introdujeron cantidades equivalentes a más de diez veces lo autorizado, mientras que para la gasolina regular el volumen superó en más de tres veces y media los límites permitidos.

La red movió miles de millones de pesos y dólares

Las investigaciones también revelaron una compleja estructura financiera que dependía de una empresa vinculada con actividades portuarias, dragados y operación de puertos, fundada por el exgobernador bajacaliforniano.

De acuerdo con la FGR, esa compañía canalizaba recursos hacia otras empresas extranjeras mediante transferencias internacionales, en un esquema que presenta indicios de triangulación de dinero.

Para reconstruir la operación financiera, las autoridades analizaron cuentas bancarias, cambios de divisas, relaciones corporativas y movimientos en distintas jurisdicciones.

Como resultado, se detectaron operaciones por más de tres mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de movimientos cambiarios superiores a mil 386 millones de dólares.

La Fiscalía señaló que las cuentas presentaban un patrón recurrente: los recursos eran depositados y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos.

¿Qué es el huachicol fiscal?

A diferencia del huachicol tradicional, que consiste en el robo de combustible directamente de ductos o instalaciones, el huachicol fiscal se basa en la importación irregular de hidrocarburos mediante documentación falsa o declaraciones incompletas para evadir impuestos.

Entre las prácticas detectadas por las autoridades destacan: