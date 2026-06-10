Bimbo rebasa 500 mil hectáreas con agricultura regenerativa y acelera su meta ambiental

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Bimbo informó que superó las 500 mil hectáreas de cultivo gestionadas bajo criterios de agricultura regenerativa al cierre de 2025, un avance que fortalece su estrategia de sustentabilidad y su objetivo de transformar el origen de los insumos que utiliza en sus operaciones globales.

La cifra representa un crecimiento cercano al 73 por ciento frente a las más de 290 mil hectáreas reportadas un año antes, reflejando la expansión de un modelo enfocado en mejorar la calidad de los suelos, impulsar ecosistemas más resilientes y respaldar a las comunidades agrícolas que forman parte de su cadena de suministro.

La compañía destacó que esta iniciativa se desarrolla en colaboración con productores, proveedores, molinos, centros de investigación y organismos especializados como CIMMYT. El programa se concentra en materias primas estratégicas para la elaboración de alimentos, entre ellas trigo, maíz y azúcar.

Sonora / Campos de trigo (Benjamín Alcántara)

Durante 2025, la estrategia amplió su presencia internacional. En Brasil, un proyecto piloto evolucionó hacia una implementación formal que integra a agricultores locales y socios comerciales clave. Paralelamente, el Reino Unido se convirtió en el primer mercado europeo donde la empresa puso en marcha este esquema, marcando un nuevo paso en la expansión global del modelo.

David Hernández, director global de Compras de Grupo Bimbo, señaló que el campo constituye el punto de partida de las operaciones de la organización y que la adopción de estas prácticas permite reforzar la resiliencia de la cadena de abastecimiento, además de asegurar la disponibilidad futura de ingredientes esenciales.

“La agricultura regenerativa nos permite trabajar de manera cercana con los productores y contribuir a la salud de los terrenos agrícolas, al tiempo que generamos beneficios compartidos para las comunidades con las que colaboramos”, indicó el directivo.

La estrategia ambiental también se vincula con la agenda de Nutrición Positiva impulsada por la empresa. Según la organización, la mejora del perfil nutrimental de sus productos y el desarrollo de formulaciones más simples y transparentes requieren una visión integral que abarque desde el origen de los ingredientes hasta la elaboración final. Actualmente, el 98 por ciento de sus productos de consumo diario cumple con este estándar a nivel mundial.

Sonora / Campos de trigo (Benjamín Alcántara)

El avance cobra relevancia en un contexto donde más de la mitad de los terrenos agrícolas del planeta presentan algún grado de deterioro. Diversas proyecciones apuntan a que este porcentaje podría alcanzar el 90 por ciento hacia 2050 si no se modifican las prácticas productivas actuales.

Frente a este escenario, Bimbo mantiene la meta de que el 100 por ciento de sus ingredientes clave provenga de superficies cultivadas bajo principios regenerativos para 2050. La iniciativa forma parte de su estrategia de sustentabilidad “Para la Naturaleza”, que también contempla acciones relacionadas con la reducción de emisiones, el cuidado del agua, la disminución de residuos de empaque y el combate al desperdicio de alimentos.